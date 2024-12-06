Водночас росіяни у всьому переважають – і в чисельності війська, і у вогневій міці, і в техніці. Крім того, як зазначив 24 Каналу старший лейтенант, колишній командир 4 роти 47 механізованої бригади Микола Мельник, Росія має потужну підтримку на міжнародній арені від КНДР, Ірану та Китаю.

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Чому настав найскладніший момент за 10 років війни

На міжнародній арені росіяни мають доволі потужну допомогу з боку своїх союзників: Північна Корея, Іран, Китай. Водночас Україна має просто вигризати зубами цю допомогу. Це тільки розбурхує Росію. Тому можемо говорити, що зараз настав найскладніший момент в російсько-українській війні з моменту початку великого вторгнення,

– наголосив Мельник.

У перші дні повномасштабного вторгнення українці не знали, що робити. Але була достатня кількість людей, які готові були битися. Зараз, за словами бійця, зворотний етап.

Можливо, нині українські військові дещо краще оснащені за допомогою власних ресурсів, наявності різних безпілотних систем та вмінню їх використовувати. Але водночас, як зазначив боєць, уже немає тієї кількості людей, які готові вбивати за Україну. І це дійсно величезна вада, додав він.

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Про переваги ворога та недоліки в українському війську

Старший лейтенант розповів, що росіяни фактично в усьому переважають: більша чисельність армії, піхоти, більша вогнева міць, більше дронів, як FPV, так і розвідувальних. Тобто вони краще технічно оснащені, ніж українські захисники.

Єдине, що взагалі зараз рятує Україну – це простий український солдат, який може впертися і продовжувати битися, можливо, за не дуже потрібну, але посадку в українському полі,

– запевнив Микола Мельник.

Так, Сили оборони України мають певний технічний прогрес. Це стосується як реактивних дронів, так і взагалі безпілотних літальних апаратів. Але росіяни бачать наші технології. Через пів року вони розуміють їх та починають масштабувати.

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Україна ж, на жаль, має величезні проблеми й у виробництві, й в масштабуванні. Останній приклад – міни. Але ж якби це стосувалося лише їх. У нас немає заводу з вироблення патронів, постійно залежимо від Заходу. У порівнянні з росіянами маємо також дефіцит артилерійських набоїв, БпЛА та людей.

Нагадаю червень 2023 року, невдалий контрнаступ. Вже тоді казав: єдине, що маємо зробити – це зберегти залишки бригад, які продовжують штурмувати дуже непотрібно село посередині херсонських степів. Треба зробити все для того, щоб змінити підготовку й покращити морально-психологічне забезпечення бійців. Адже людей буде не вистачати,

– зауважив військовий.

І додав, що проблема відома. Однак зі півтора року не наблизилися до її розв'язання. І в цьому величезна слабкість української армії.