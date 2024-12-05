Старший лейтенант, колишній командир 4 роти 47 механізованої бригади Микола Мельник в етері 24 Каналу наголосив, що Україна має зробити простий вибір: або побороти корупцію, або знизити мобілізаційний вік.

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Захищати Україну – справа загальна

На думку Мельника, мобілізація в Україні має стати загальною, а захист країни – справою для всіх і служити повинні всі, незалежно від свого соціального статусу чи статусу своїх батьків. Він також зауважив, що зараз українська армія наближається до стандартів робітничо-селянської.

"Щось я не побачив там ні однієї дитини посадовця. 2 мільйони ухилянтів зараз перебувають за межами України. Вони виїхали не просто так, їм же хтось допоміг, відомі навіть прізвища, є вироки цим людям, але чомусь вони не ув'язнені. Я знаю конкретний випадок, коли в Одесі людина цим займалась, отримала вирок суду, 2 роки умовно, спокійно далі цим займається", – озвучив Мельник.

Нагадаємо, радник президента Дмитро Литвин повідомив, що в Україні зниження мобілізаційного віку до 18 років не передбачається. Однак США закликали Україну зробити це, адже вважають, що українське військо потребує більше людського ресурсу, аби мати змогу давати відсіч російським окупантам.