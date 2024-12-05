Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Почему в Defence Express обратили внимание на видео с "Штурм-С"

Так, аналитики отмечают, что вопрос, откуда ВСУ получили противотанковый комплекс "Штурм-С", на самом деле интересный, потому что определенное количество вражеских ПТРК стало трофеем украинских бойцов. По подсчетам Oryx, таких насчитывается минимум 18 единиц.

На опубликованном видео 23 ОМБр фигурирует именно базовый вариант "Штурм-С", предназначен для использования советских противотанковых ракет 9М114 "Кокон", которые имеют дальность стрельбы до 5 километров и могут использоваться для поражения бронетехники и укрепленных целей.

Боевая подготовка ПТРК "Штурм-С": смотрите видео

В то же время в заметке добавлено: "Модернизации, проводимые украинскими специалистами, значительно повышают его эффективность, добавляя современные средства наведения и боеприпасы".

То есть Вооруженные Силы намекнули на модернизированный "Штурм-СМ". В январе 2024 года Минобороны Украины объявило о завершении государственных испытаний этих ПТРК. Однако после этого никаких упоминаний о нем не было.

В издании также отмечают, что работы по "Штурм-СМ" стартовали еще до полномасштабной войны. Первая его презентация состоялась во время выставки "Оружие и безопасность-2021".

Две базовые особенности "Штурм-СМ", о которых было известно на момент до полномасштабного вторжения – интеграция управляемых ракет РК-2П от ГККБ "Луч" вместо советских противотанковых ракет 9М114, и установка новой оптико-электронной станции от "Изюмского приборостроительного завода". В конце концов это должно было бы позволить атаковать цели на дистанции 6-7 километров в любое время суток.