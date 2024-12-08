Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 20-й окремий полк безпілотних систем К-2. Офіційно цей підрозділ був створений у 2018 році, однак свій початок він бере ще у 2014 році.

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К-2 відкрив набір бійців

Командир полку Кирило Верес повідомив, що К-2 кратно масштабується і відкриває набір бійців. Він додав, що до 2024 року К-2 став одним із найбільших батальйонів Сухопутних військ.

Ми відкриваємо двері для всіх, хто бажає стати до наших лав. Робота для вас знайдеться як в тилу, так і на передовій,

– йдеться в заяві.

За словами командира, йдеться про абсолютно різні вакансії – від діловодів та інженерів до водіїв, саперів, та операторів БпЛА різних типів.

Ми довели, що достойні йти далі. І ми знаємо як захищати піхоту, бо самі були піхотою. Слова "збереження особового складу" для нас не протокольна фраза і не порожній звук, а місія, яку ми ставимо перед собою,

– наголосив Верес.

Військовий додав, що К-2 розробив свою модель ведення бою та війни – сучасної війни зразка 2025 року.

Важливо! Українці, які хочуть вступити в Полк К-2, можуть переглянути всю необхідну інформацію за посиланням.

Командир К-2 Кирило Верес записав звернення: дивіться відео