Навіщо потрібен сигналізатор газу?

Врятувати гроші й життя допоможе один невеликий, але важливий прилад. Мова йде про сигналізатор газу, який звуковими сигналами попереджає про небезпечну концентрацію його у повітрі, говорять у Нафтогазі.

Дивіться також До людей, які мають газовий котел, звернулись із порадою – як зекономити на рахунках

Річ у тім, що чадний газ дуже небезпечний для здоров'я людини, але майже невловимий. Водночас сигналізатор проводить постійний аналіз повітря. Тому, коли вміст природного газу стає небезпечним для життя людини, він попереджає про небезпеку.

У компанії наголошують, що наслідки отруєння газом для здоров'я не варто недооцінювати:

на початковій стадії відчувається нудота та головний біль;

далі паморочиться голова та настає загальна слабкість;

а в критичному стані людина втрачає свідомість і може померти, якщо її вчасно не врятувати.

Фахівці радять негайно перекрити вентилі на газопостачальних трубах, якщо відчуваються ці симптоми. Також потрібно відкрити всі вікна в будинку, щоб провітрити приміщення.

Не чіпайте електроприлади, адже будь-яка дія з ними може стати причиною появи іскри, що призведе до вибуху. Вийдіть з дому на вулицю та викличте ДСНС за номером 112 або 101,

– радять в Нафтогазі.

Важливо! Якщо хтось з мешканців будинку постраждав від отруєння газом, його необхідно винести на вулицю та покласти на землю, підмостивши під голову подушку. Потім слід обов'язково викликати "швидку".

Яка ціна сигналізатора газу?

Сигналізатор допоможе уникнути усіх цих неприємностей. Тим паче, що сучасні прилади здатні вловити небезпечну концентрацію газу в повітрі вже на початковій стадії витоку. Деякі з них навіть передають сигнал на телефон власника, якщо той не вдома.

На сьогодні в Україні існують різні моделі детекторів газу. Вони відрізняються принципом роботи, кількістю функцій та додаткових опцій. Відповідно до "начинки" різниться й ціна приладів:

Ціна найдешевших моделей наразі сягає приблизно 1 225 гривень – вартість майже не змінилася від осені 2025 року;

– вартість майже не змінилася від осені 2025 року; Найпопулярнішими залишаються сигналізатори за ціною від 2 тисяч до 4250 гривень.

Усі детектори чадного газу мають гарантію та працюють стабільно. Але одні залежать від мережевого живлення, а інші є бездротовими і можуть монтуватися без прив’язки до електропроводки.

Зауважте! Сьогодні споживачі мають змогу придбати сигналізатори газу від українських виробників і навіть додатково синхронізувати їх із сигналізацією, пише Нафтогаз. У такому випадку аварійна служба може одразу зреагувати, якщо виникне витік газу у будинку.

Які тарифи на газ у березні?