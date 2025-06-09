Сирия возвращается в SWIFT после 14 лет изоляции

Международная платежная система SWIFT более десятилетия была недоступна для Сирии из-за санкций. Теперь новые сирийские власти планируют полностью подключить страну к ней в течение нескольких недель.

Как Сирия хочет реформировать финансовую систему

В Сирии создали дорожную карту для реформирования финансовой системы и монетарной политики страны, направленную на восстановление экономики. Об этом рассказал председатель центробанка Сирии Абдулкадер Хусрие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Time.

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По словам Хусрие, главная цель запланированных мероприятий – вернуть иностранные инвестиции в страну, устранить барьеры для торговли, стабилизировать курс валюты и реформировать банковскую систему. А подключение к системе SWIFT станет важным шагом на этом пути.

Мы стремимся улучшить имидж страны как финансового центра, учитывая ожидаемые прямые иностранные инвестиции в восстановление и инфраструктуру – это критически важно,

– заявил Хусрие.

Стоит знать! Сирия была отрезана от мировых рынков с 2011 года, когда тогдашний президент Башар Асад жестоко подавил народное восстание, что повлекло полномасштабную гражданскую войну. Когда Асада сместил Ахмед аль-Шараа в декабре 2024 года, новая власть пытается привлечь инвесторов для возрождения экономики страны.

Как SWIFT поможет реформировать банковскую систему

Сейчас банковская система Сирии нуждается в полной перестройке. Возвращение SWIFT, по словам главы центробанка, будет способствовать внешней торговле:

сократит импортные расходы;

облегчит экспорт;

обеспечит приток иностранной валюты;

усилит борьбу с отмыванием денег;

уменьшит зависимость от неформальных финансовых сетей.

Теперь все операции внешней торговли должны проходить через официальный банковский сектор. Таким образом планируется исключить роль обменников, которые взимали до 40 центов с каждого доллара,

– добавил Хусрие.

Сирийские банки уже получили SWIFT-коды. Сейчас осталось восстановить обработки транзакций со стороны банков-корреспондентов, отметили в центробанке.