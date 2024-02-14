Сошлось несколько факторов: как потеря трети теневых танкеров ударит по России

Примерно 20 танкеров прекратили транспортировку нефти из России из-за санкций, которые были введены в октябре 2023 года. Поэтому доходы страны-агрессора существенно упали.

Прекращение транспортировки российской нефти этими танкерами произошло по ряду причин. Это 24 Каналу отметил экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Эта ситуация бьет россиян по карману

Олег Пендзин отметил, что эта ситуация, в частности, связана с событиями, происходящими в Красном море. Трафик, который там есть, сейчас попал под очень жесткий контроль американских военно-морских сил.

Также был случай, когда йеменские хуситы попали в танкер, который перевозил российскую нефть. Это очень серьезно напугало судновладельцев. В общем есть несколько причин, почему примерно треть российского танкерного теневого флота прекратила курсировать.

Прежде всего обострение ситуации на этой территории. Также резкое увеличение там присутствия американских военно-морских сил, что, как следствие, приводит к более четкому контролю, какие именно корабли и почему там проходят этот трафик. Кроме того, усиление контроля за санкциями от американской администрации,

– объяснил экономист.

Сейчас россияне ищут способы, как изменить ситуацию. Ведь из-за такого развития событий они теряют свой доход.

"Эта ситуация действительно бьет по карману. Примерно 10 миллиардов падение доходов из-за прекращения транспортировки танкеров. Посмотрим, как будет дальше, потому что россияне все время ищут средства обхождения", – добавил он.

Танкеров России для перевозки нефти стало меньше