Сошлось несколько факторов: как потеря трети теневых танкеров ударит по России
Примерно 20 танкеров прекратили транспортировку нефти из России из-за санкций, которые были введены в октябре 2023 года. Поэтому доходы страны-агрессора существенно упали.
Прекращение транспортировки российской нефти этими танкерами произошло по ряду причин. Это 24 Каналу отметил экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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Эта ситуация бьет россиян по карману
Олег Пендзин отметил, что эта ситуация, в частности, связана с событиями, происходящими в Красном море. Трафик, который там есть, сейчас попал под очень жесткий контроль американских военно-морских сил.
Также был случай, когда йеменские хуситы попали в танкер, который перевозил российскую нефть. Это очень серьезно напугало судновладельцев. В общем есть несколько причин, почему примерно треть российского танкерного теневого флота прекратила курсировать.
Прежде всего обострение ситуации на этой территории. Также резкое увеличение там присутствия американских военно-морских сил, что, как следствие, приводит к более четкому контролю, какие именно корабли и почему там проходят этот трафик. Кроме того, усиление контроля за санкциями от американской администрации,
– объяснил экономист.
Сейчас россияне ищут способы, как изменить ситуацию. Ведь из-за такого развития событий они теряют свой доход.
"Эта ситуация действительно бьет по карману. Примерно 10 миллиардов падение доходов из-за прекращения транспортировки танкеров. Посмотрим, как будет дальше, потому что россияне все время ищут средства обхождения", – добавил он.
Танкеров России для перевозки нефти стало меньше
- Ситуация на рынке нефти для России в последние месяцы значительно ухудшилась. Все из-за усиления санкций со стороны США за нарушение ценового потолка. Речь идет о теневом флоте России, с помощью которого продолжают перевозить нефть.
- С 10 октября 2023 года примерно половина суден из этого флота перестали использовать для транспортировки черного золота. По данным Bloomberg, из 50 танкеров, попавших в санкционный список, примерно половину перестали использовать для транспортировки нефти.
- В общем 21 танкер не загружал нефть после попадания под действие санкций. Еще семь не доставляли грузы и до введения ограничений (они стоят пустые), а три, вполне вероятно, вскоре загрузят нефтью.