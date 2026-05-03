АЗС под ударом: какая ситуация на автозаправках Харькова и что с инфраструктурой

Ситуация на харьковских АЗС остается стабильной, несмотря на удары России. Среди людей нет паники, поэтому на заправочных станциях без ажиотажа. В то же время городской голова советует защищать объекты, АЗС быть внимательными.

Что известно об атаках России на АЗС?

О том, какая ситуация в Харькове и как водители реагируют на атаки по автозаправкам, в эфире Телемарафона "Единые новости" рассказал Игорь Терехов.

Городской голова Харькова объяснил, что Россия продолжает бить по гражданской и критической инфраструктуре города. В частности в последнее время активизировали удары по АЗС.

По словам Терехова ряд автозаправочных станций имеют повреждения, но перебоев с топливом в Харькове нет.

Такой паники нет. АЗС работают, дефицита горючего нет, машины заправляются. Хочу обратиться к владельцам АЗС: нужно быть осторожными, нужно защищать станции. Это очень важный момент,

– акцентировал Терехов.

Только в течение одного дня россияне повредили 5 АЗС. Общее количество поврежденных станций – 9.

В частности мэр Харькова подтвердил удары по инфраструктуре – тепловых сетей, водоснабжения, канализации. Чиновник заверил, что в городе работают над украплением соответствующих систем и оборудования, которое подает услуги.

Терехов также рассказал об обновленной тактике россиян.

В последнее время россияне выбрали тактику бить по городу Харькову и днем, и ночью. Поэтому нужно быть осторожными,

– отметил мэр.

В подтверждение этому статистика, по которой интенсивность ударов по сравнению с мартом выросла вдвое.

В прошлом месяце было повреждено или разрушено 298 домов – это и многоэтажки, и частный сектор. Выбито более 3 тысяч окон, повреждено 70 крыш. Россияне проводят хаотичные обстрелы, разрушая также автосалоны и офисные помещения,

– добавил городской голова Харькова.

Терехов добавляет, что в городе работают над восстановлением.

Что известно о подготовке Харькова к зиме?

Из-за постоянных атак России, в этом году Украина начала готовиться к следующему отопительному сезону сразу после окончания предыдущего.

Предыдущая зима для Харькова была самой сложной за все годы полномасштабного вторжения. Об этом для Телемарафона рассказывал Игорь Терехов. В частности, на сайте городского совета отмечается, что в предыдущий сезон благодаря качественной подготовке сложный период прошел "более-менее стало".

Не завершив еще предыдущую зиму, мы начали готовиться к следующей. Нам важно дифференцировать энергогенерацию, чтобы было невозможно несколькими ударами лишить город тепла, воды и света (...) поэтому работаем, чтобы стабильно пройти следующую зиму,

– отмечал мэр.

Он акцентировал, что президент Украины и правительство тоже уделяют вопросам значительное внимание. В частности известно, что каждая из областей должна выполнить свой "план устойчивости", где прописаны меры по защите энергосистемы и критической инфраструктуры.

Что еще нужно знать о ситуации с топливом в Украине?

Кроме обстрелов России, влияющих на ситуацию с топливом, Украина решает последствия событий на Ближнем Востоке. И если возможный дефицит удалось решить, то основной вопрос сейчас в ценах.

Чтобы поддержать население и уменьшить ценовое давление, правительство ввело программу нацкешбека на топливо. Сначала она должна была действовать до 1 мая, однако сейчас инициативу продлили до 30 июня 2026 года. И как отмечал заместитель министра экономики Виталий Киндратов даже эта дата не означает завершение программы.

Дальнейшие решения правительства будут зависеть от спроса на программу, ее результатов и общей ситуации с топливом.