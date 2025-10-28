"Давайте будем реалистами": Зеленский рассказал о последствиях атак на энергетику
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в энергетике сложная из-за российских обстрелов, и нужны средства противовоздушной обороны и международная помощь.
- Украина ведет переговоры с Германией и Италией по поставкам электрооборудования, а также работает над импортом газа, найдя 70% необходимых средств для этого процесса.
Ситуация в энергетической сфере Украины сложная после российских обстрелов. И развиваться в дальнейшем она может по разным сценариям.
Какова ситуация в энергетике Украины?
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также "Эта зима имеет решающее значение": Европа готовится к новому этапу поддержки Украины
Мы живем в реалистичном сценарии и смотрим только на такой. Надо реально смотреть на все и восстанавливать. Можно, конечно, быть очень большим оптимистом, но давайте будем реалистами. Мы будем восстанавливать то, что они разрушают, и защищать то, что у нас есть,
– отметил Зеленский.
По словам президента, потерь будет меньше, если будет достаточно ракет ПВО, но пока ощущается дефицит. Однако президент уточнил, что недостаток не из-за того, что кто-то блокирует поставки, а из-за интенсивного использования Украиной средств противовоздушной обороны.
Перехватчики заработают, команд станет больше, будут сбивать больше. То есть это постоянная борьба – мы защищаемся, они разрушают – мы восстанавливаем.
Глава государства добавил, что сейчас увеличивают восстановительные бригады и штабы быстрого реагирования. Восстановительные работы проводятся по всей стране. Самая сложная же ситуация пока, как говорит Зеленский, в Сумской области, в Шостке.
Как усиливают энергетическую систему?
Отдельно Киев договаривается о помощи с Германией по электрооборудованию, в частности Зеленский уже провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем.
Я ему уже показал все сценарии. Есть две компании в Германии и в Италии, которые производят необходимое оборудование для генерации электричества. Я ему показал необходимое количество. Почему ему? Потому что, во-первых, это Германия, а во-вторых, у них большое финансирование гуманитарного направления. И я прошу забрать деньги из этого пакета и просто купить это оборудование,
– рассказал президент.
Также Зеленский пообщался по этому вопросу с премьером Италии Джорджой Мелони. Она, мол, тоже готова поддержать Украину и поговорит с компаниями как по электрооборудованию, так и газоснабжения.
- Кроме того, по его словам, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала помочь с энергетическим пакетом.
- Есть договоренности и с Нидерландами, что они помогут энергетике Украины.
В то же время Украина работает над импортом газа, который зависит только денежного обеспечения.
В конце концов газ – это важная основа для отопления. 70% необходимой суммы на газ мы нашли. Правительство обеспечит необходимую сумму полностью,
– добавил Зеленский.
Важно! Украина сейчас срочно должна найти около 2 миллиардов евро. для финансирования дополнительного импорта газа, рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Эти средства нужны из-за российских атак.
Как Украина планирует нарастить импорт газа?
Украина планирует нарастить объемы запасов импортного природного газа. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. По ее словам, сейчас рассматривается возможность увеличения импорта примерно на 30%, что составляет около 1,5 миллиарда кубометров дополнительного газа.
Импорт газа осуществляется по нескольким направлениям – Украина уже имеет договоренности с США, Словакией, Грецией и Норвегией, а также ведет активные переговоры с Азербайджаном относительно потенциальных объемов поставок.
Сейчас газ поступает в Украину через Трансбалканский коридор, который открыл новые логистические возможности для энергетического рынка. В то же время Молдова продлила льготные условия транзита газа в Украину еще на шесть месяцев - до апреля 2026 года. Согласно договоренности, страна будет применять 50% скидку на тариф за транспортировку.