28 жовтня, 09:03
"Давайте будемо реалістами": Зеленський розповів про наслідки атак на енергетику

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в енергетиці складна через російські обстріли, і потрібні засоби протиповітряної оборони та міжнародна допомога.
  • Україна веде переговори з Німеччиною та Італією щодо постачання електрообладнання, а також працює над імпортом газу, знайшовши 70% необхідних коштів для цього процесу.

Ситуація в енергетичній сфері України складна після російських обстрілів. І розвиватися надалі вона може за різними сценаріями.

Яка ситуація в енергетиці України? 

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал

Ми живемо в реалістичному сценарії і дивимося тільки на такий. Треба реально дивитись на все і відновлювати. Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але давайте будемо реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є, 
– зазначив Зеленський. 

За словами президента, втрат буде менше, якщо буде достатньо ракет ППО, але наразі відчувається дефіцит. Однак президент уточнив, що нестача не через те, що хтось блокує постачання, а через інтенсивне використання Україною засобів протиповітряної оборони. 

 

Володимир Зеленський

Президент України

Перехоплювачі запрацюють, команд стане більше, будуть збивати більше. Тобто це постійна боротьба – ми захищаємось, вони руйнують – ми відновлюємо.

Глава держави додав, що наразі збільшують відновлювальні бригади та штаби швидкого реагування. Відновлювальні роботи проводяться по всій країні. Найскладніша ж ситуація сьогодні, як говорить Зеленський, у Сумській області, в Шостці.

Як посилюють енергетичну систему? 

Окремо Київ домовляється про допомогу з Німеччиною щодо електрообладнання, зокрема Зеленський вже провів перемовини із канцлером Фрідріхом Мерцем. 

Я йому вже показав всі сценарії. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість. Чому йому? Тому що, по-перше, це Німеччина, а по-друге, у них велике фінансування гуманітарного напряму. І я прошу забрати гроші з цього пакету і просто купити це обладнання, 
– розповів президент. 

Також Зеленський поспілкувався з цього питання з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні. Вона, мовляв, теж готова підтримати Україну й поговорить з компаніями як щодо електрообладнання, так і газопостачання. 

  • Окрім того, за його словами, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла допомогти з енергетичним пакетом.
  • Є домовленості і з Нідерландами, що вони допоможуть енергетиці України. 

Водночас Україна працює над імпортом газу, який залежить лише грошового забезпечення.  

Зрештою газ – це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю, 
– додав Зеленський.

Важливо! Україна наразі терміново має знайти близько 2 мільярдів євро. для фінансування додаткового імпорту газу, розповіла премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. Ці кошти потрібні через російські атаки.

Як Україна планує наростити імпорт газу? 

  • Україна планує наростити обсяги запасів імпортного природного газу. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. За її словами, наразі розглядається можливість збільшення імпорту приблизно на 30%, що становить близько 1,5 мільярда кубометрів додаткового газу.

  • Імпорт газу здійснюється з кількох напрямків – Україна вже має домовленості зі США, Словаччиною, Грецією та Норвегією, а також веде активні переговори з Азербайджаном щодо потенційних обсягів постачання.

  • Нині газ надходить в Україну через Трансбалканський коридор, який відкрив нові логістичні можливості для енергетичного ринку. Водночас Молдова продовжила пільгові умови транзиту газу до України ще на шість місяців — до квітня 2026 року. Згідно з домовленістю, країна застосовуватиме 50% знижку на тариф за транспортування.