Для некоторых регионов Украины закупят генераторы на более чем 2 миллиарда гривен
- Украинское правительство выделило 2,56 миллиарда гривен на закупку генераторов для 7 областей из резервного фонда госбюджета.
- Оборудование будут использовать для обеспечения тепла и электроэнергии, с возможностью перенаправления в другие регионы.
В условиях сложной ситуации в энергетике украинское правительство привлекает все возможные ресурсы для наращивания распределенной генерации. В частности, на закупку оборудования направят 2,56 миллиарда гривен.
Для каких областей купят генераторы?
Средства возьмут из резервного фонда госбюджета. Детали в среду, 21 января, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Смотрите также Газ, обстрелы и холод: почему отопительный сезон под угрозой и где одна из самых сложных ситуаций
По словам премьера, оборудование мобильной распределенной генерации будет служить для производства тепла и электроэнергии там, где это сейчас нужно больше всего. В частности, на 2,56 миллиарда гривен приобретут генераторы большой мощности для:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Одесской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Черниговской областей.
Это оборудование можно перенаправлять на другие регионы, где есть острая необходимость,
– уточнила Свириденко.
Закупки будут проводить по упрощенной процедуре без затягивания сроков. Также определен ответственный заказчик и установлен четкий порядок использования генерации – для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Свириденко также отметила, что в условиях постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины нужны не только большие энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации, которые могут работать независимо от централизованных сетей.
Напомним, во время выступления в Украинском доме в Давосе министр экономики Украины Алексей Соболев рассказал, что в результате вражеских обстрелов разрушено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей – теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций.
Что известно о восстановлении энергетики?
К слову, правительство также системно работает над привлечением энергетической помощи от партнеров. Уже вскоре в Украину прибудут очередные грузы от Азербайджана, Словакии и Чехии с генераторами, трансформаторами, кабелями, медицинским оборудованием и другой гуманитарной помощью.
Накануне глава Офиса президента Кирилл Буданов также рассказал о промышленных бойлерах от Италии, которые будут отправлять в два этапа: сначала 78 единиц суммарной мощностью 116,5 мегаватта, а затем – еще более 300 единиц мощностью 806 мегаватт.
Кроме того, Украина пытается увеличивать импорт электроэнергии. Эксклюзивно для 24 Канала бывший министр топлива и энергетики, а также председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков объяснил, что именно поэтому тотальный блэкаут в стране маловероятен. "Мы работаем параллельно с европейской энергосистемой", – подчеркнул он. Однако крупные города все же могут на определенное время остаться без света.