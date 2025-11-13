Когда отключений света станет меньше: в Укрэнерго дали прогноз
- Председатель Укрэнерго Виталий Зайченко отметил, что улучшение ситуации в энергосистеме Украины ожидается в течение нескольких недель.
Сейчас приходится ограничивать потребление электроэнергии из-за разрушений от российских атак.
В Украине продолжают ограничивать потребление электроэнергии из-за разрушений, вызванных российскими атаками. Впрочем, ситуация в энергосистеме в течение нескольких недель может значительно улучшиться.
Когда ситуация в энергосистеме улучшится?
Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.
Глава Укрэнерго отметил, что не может гарантировать улучшение ситуации в энергосистеме в ближайшие несколько дней. Пока придется и в дальнейшем ограничивать потребление света для украинцев.
Мы вынуждены это делать, чтобы сохранить энергосистему,
– подчеркнул Зайченко.
Впрочем, по его словам, в среднесрочной перспективе ожидается улучшение в работе системы. Речь идет о нескольких неделях.
Если говорить о перспективе нескольких недель, то ситуация должна значительно улучшиться в энергосистеме,
– добавил Зайченко.
Почему ограничивают потребление света?
Проблемы в энергетической системе Украины возникают из-за массированных ударов России, которые не прекращаются. Особенно разрушительной стала атака 8 ноября, когда Москва запустила более 450 дронов и 45 ракет.
Тогда во время обстрела пострадали энергообъекты в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, отметили в Минэнерго.
Особенно сложная ситуация была в трех регионах:
- на Полтавщине;
- на Харьковщине;
- и в Сумской области.
В Сумах были обесточены несколько объектов водоканала горожане испытывали перебои в электроснабжении.
На Полтавщине электроснабжение отсутствовало по всей территории Кременчуга, власть развернула Пункты несокрушимости.
В Харькове Укрэнерго вынуждено было вводить аварийные отключения. Метро работало лишь в режиме укрытия.
Что известно об отключении света?
После таки 8 ноября в большинстве регионов Украины ежедневно вводят графики почасовых отключений света. энергетики продолжают восстановительные работы на пораженных объектах.
В частности, 13 ноября из-за последствий недавних массированных ракетно-дронных атак в большинстве областей Украины введено ограничение потребления электроэнергии. В течение суток будут действовать ПГВ в пределах от 2 до 4 очередей, с наибольшей нагрузкой в вечерний период.
В регионах, где применяются эти графики, дополнительно вводятся ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса, чтобы стабилизировать энергосистему страны.
Тем временем враг продолжает атаковать энергосистему. По данным Укрэнерго, по состоянию на утро было повреждено оборудование и обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, ночью были атакованы энергообъекты в Одесской области.