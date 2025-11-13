Укр Рус
Економіка Новини економіки Коли відключень світла стане менше: в Укренерго дали прогноз
13 листопада, 11:22
3

Коли відключень світла стане менше: в Укренерго дали прогноз

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Голова Укренерго Віталій Зайченко зазначив, що покращення ситуації в енергосистемі України очікується протягом кількох тижнів. 

  • Зараз доводиться обмежувати споживання електроенергії через руйнування від російських атак.

     

В Україні продовжують обмежувати споживання електроенергії через руйнування, викликані російськими атаками. Втім, ситуація в енергосистемі протягом кількох тижнів може значно покращитися.

Коли ситуація в енергосистемі покращиться?

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал

Дивіться також Графіки відключень світла можуть скасувати: які регіони перші в черзі 

Очільник Укренерго наголосив, що не може гарантувати покращення ситуації в енергосистемі у найближчі кілька днів. Поки що доведеться й надалі обмежувати споживання світла для українців.

Ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему, 
– наголосив Зайченко. 

Втім, за його словами, у середньостроковій перспективі очікується поліпшення в роботі системи. Мова йде про кілька тижнів. 

Якщо говорити про перспективу декількох тижнів, то ситуація має значно покращитися в енергосистемі, 
– додав Зайченко. 

Чому обмежують споживання світла?

Проблеми в енергетичній системі України виникають через масовані удари Росії, які не припиняються. Особливо руйнівною стала атака 8 листопада, коли Москва запустила понад 450 дронів і 45 ракет.

Тоді під час обстрілу постраждали енергооб'єкти у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, зазначили у Міненерго.

Особливо складна ситуація була у трьох регіонах:

  • на Полтавщині;
  • на Харківщині;
  • та на Сумщині. 

У Сумах були знеструмлені кілька об'єктів водоканалу містяни відчували перебої в електропостачанні.

На Полтавщині електропостачання було відсутнє по всій території Кременчука, влада розгорнула Пункти незламності. 

У Харкові Укренерго змушене було вводити аварійні відключення. Метро працювало лиш в режимі укриття. 

Що відомо про відключення світла? 

  • Після таки 8 листопада у більшості регіонів України щодня запроваджують графіки погодинних відключень світла. енергетики продовжують відновлювальні роботи на уражених об'єктах. 

  • Зокрема, 13 листопада через наслідки нещодавніх масованих ракетно-дронових атак у більшості областей України запроваджено обмеження споживання електроенергії. Протягом доби діятимуть ПГВ у межах від 2 до 4 черг, із найбільшим навантаженням у вечірній період.

  • У регіонах, де застосовуються ці графіки, додатково вводяться обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу, щоб стабілізувати енергосистему країни.

  • Тим часом ворог продовжує атакувати енергосистему. За даними Укренерго, станом на ранок було пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Окрім того, вночі були атаковані енергооб’єкти на Одещині.