Коли відключень світла стане менше: в Укренерго дали прогноз
- Голова Укренерго Віталій Зайченко зазначив, що покращення ситуації в енергосистемі України очікується протягом кількох тижнів.
Зараз доводиться обмежувати споживання електроенергії через руйнування від російських атак.
В Україні продовжують обмежувати споживання електроенергії через руйнування, викликані російськими атаками. Втім, ситуація в енергосистемі протягом кількох тижнів може значно покращитися.
Коли ситуація в енергосистемі покращиться?
Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.
Дивіться також Графіки відключень світла можуть скасувати: які регіони перші в черзі
Очільник Укренерго наголосив, що не може гарантувати покращення ситуації в енергосистемі у найближчі кілька днів. Поки що доведеться й надалі обмежувати споживання світла для українців.
Ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему,
– наголосив Зайченко.
Втім, за його словами, у середньостроковій перспективі очікується поліпшення в роботі системи. Мова йде про кілька тижнів.
Якщо говорити про перспективу декількох тижнів, то ситуація має значно покращитися в енергосистемі,
– додав Зайченко.
Чому обмежують споживання світла?
Проблеми в енергетичній системі України виникають через масовані удари Росії, які не припиняються. Особливо руйнівною стала атака 8 листопада, коли Москва запустила понад 450 дронів і 45 ракет.
Тоді під час обстрілу постраждали енергооб'єкти у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, зазначили у Міненерго.
Особливо складна ситуація була у трьох регіонах:
- на Полтавщині;
- на Харківщині;
- та на Сумщині.
У Сумах були знеструмлені кілька об'єктів водоканалу містяни відчували перебої в електропостачанні.
На Полтавщині електропостачання було відсутнє по всій території Кременчука, влада розгорнула Пункти незламності.
У Харкові Укренерго змушене було вводити аварійні відключення. Метро працювало лиш в режимі укриття.
Що відомо про відключення світла?
Після таки 8 листопада у більшості регіонів України щодня запроваджують графіки погодинних відключень світла. енергетики продовжують відновлювальні роботи на уражених об'єктах.
Зокрема, 13 листопада через наслідки нещодавніх масованих ракетно-дронових атак у більшості областей України запроваджено обмеження споживання електроенергії. Протягом доби діятимуть ПГВ у межах від 2 до 4 черг, із найбільшим навантаженням у вечірній період.
У регіонах, де застосовуються ці графіки, додатково вводяться обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу, щоб стабілізувати енергосистему країни.
Тим часом ворог продовжує атакувати енергосистему. За даними Укренерго, станом на ранок було пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Окрім того, вночі були атаковані енергооб’єкти на Одещині.