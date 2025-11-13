Коли відключень світла стане менше: в Укренерго дали прогноз

В Україні продовжують обмежувати споживання електроенергії через руйнування, викликані російськими атаками. Втім, ситуація в енергосистемі протягом кількох тижнів може значно покращитися.

Коли ситуація в енергосистемі покращиться?

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.

Очільник Укренерго наголосив, що не може гарантувати покращення ситуації в енергосистемі у найближчі кілька днів. Поки що доведеться й надалі обмежувати споживання світла для українців.

Ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему,

– наголосив Зайченко.

Втім, за його словами, у середньостроковій перспективі очікується поліпшення в роботі системи. Мова йде про кілька тижнів.

Якщо говорити про перспективу декількох тижнів, то ситуація має значно покращитися в енергосистемі,

– додав Зайченко.

Чому обмежують споживання світла?

Проблеми в енергетичній системі України виникають через масовані удари Росії, які не припиняються. Особливо руйнівною стала атака 8 листопада, коли Москва запустила понад 450 дронів і 45 ракет.

Тоді під час обстрілу постраждали енергооб'єкти у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, зазначили у Міненерго.

Особливо складна ситуація була у трьох регіонах:

на Полтавщині;

на Харківщині;

та на Сумщині.

У Сумах були знеструмлені кілька об'єктів водоканалу містяни відчували перебої в електропостачанні.

На Полтавщині електропостачання було відсутнє по всій території Кременчука, влада розгорнула Пункти незламності.

У Харкові Укренерго змушене було вводити аварійні відключення. Метро працювало лиш в режимі укриття.

Що відомо про відключення світла?