Только до 31 июля: как украинцы могут сэкономить на коммунальных услугах

Украинцы могут сэкономить на оплате коммунальных счетов. В частности, речь идет о возможности оплатить газ.

Как сэкономить на коммунальных услугах в июле

Сейчас можно воспользоваться средствами на карте "Нацкешбек", о чем сообщили в "Нафтогазе".

Средства, накопленные на счете Национального кэшбека, можно потратить до 31 июля. Поэтому у вас еще есть несколько недель, чтобы оплатить коммунальные услуги именно с помощью кэшбека.

Если вы еще не успели воспользоваться средствами, направьте их на оплату газа,

– говорится в сообщении

Сделать это можно за несколько минут через удобные сервисы:

приложение КУБ;

личный кабинет;

сам сайт "Нафтогаза".

Следует добавить, что Национальный кэшбэк действительно нужно использовать до 31 июля. Об этом ранее сообщали в "Дії".

Если же после этой даты останется какой-то "остаток", то он просто вернется в государственный бюджет.

Таким образом, украинцы могут использовать кэшбэк до конца текущего месяца. А уже с 3 июля украинцы получат выплаты за апрель.

Что еще известно о действующих коммунальных услугах

За распределение газа могут не платить некоторые украинцы. Речь идет о жителях многоквартирных домов, которые были повреждены или разрушены в результате российских обстрелов.

В то же время цены на газ в августе повышать не планируют. Стоимость услуги останется фиксированной.