Платежки за газ могут быть меньше: кто имеет право на скидку

Часть украинцев может уменьшить расходы на оплату газа благодаря специальной скидке, которую предоставляют отдельным категориям потребителей. Речь идет не об изменении тарифа для всех, а о механизме, позволяющем платить меньше.

Как можно получить скидку на газ?

Платежки за газ для части украинцев могут быть меньше благодаря специальной скидке, которую начисляет "Нафтогаз". Тариф на газ до конца отопительного сезона составляет 7,96 гривны за кубометр, но для тех, кто выполняет условия компании, пишет 24 Канал.

Право на скидку 1% имеют бытовые потребители, которые своевременно и в полном объеме платят за потребленный газ и не имеют просроченных долгов. Чтобы получить преимущество, счет нужно оплатить до 15 числа месяца через один из доступных сервисов:

мобильное приложение "Куб";

личный кабинет на my.gas.ua;

чат-бот GASUA в Viber или Telegram;

сайт gas.ua.

Важно! Скидка начисляется автоматически в следующем счете и не суммируется с другими льготами.

Благодаря этому потребители, которые соответствуют условиям, будут платить 7,88 гривны за кубометр с НДС, что в зимний период может обеспечить ощутимую экономию на платежках.

Кто может не платить за газ?

Право на освобождение от оплаты коммунальных услуг имеют владельцы жилья, которое было разрушено или получило повреждения из-за боевых действий. Также частичное или полное отсутствие обязанности платить коммуналку предусмотрена для пенсионеров, которые ранее работали в сельской местности, напоминает ПФУ.

Важно! Для получения льготы нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить справку с места работы.

Кроме того, временное освобождение от уплаты за горячую воду возможно для украинцев, которые более месяца не проживали по месту регистрации, при условии наличия соответствующих документов: справки ВПО, военного билета или подтверждения пересечения границы.

