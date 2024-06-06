Льготы на свет: имеют ли право на них пенсионеры

Некоторые пенсионеры имеют право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг. В том числе это касается счетов за свет.

Имеют ли льготы на свет пенсионеры

Некоторые пенсионеры имеют право на 100% скидки по оплате коммунальных услуг, в том числе и света. Также эту скидку можно потратить на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива.

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В первую очередь это касается пенсионеров, которые работали по определенным профессиям и проживают в сельской местности. К таким специальностям входят:

педагогические работники,

медицинские и фармацевтические работники,

специалисты по защите растений,

работники музеев, библиотек,

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Стоит заметить, что такая льгота распространяется только на самих пенсионеров, а на их родственников – нет.

Когда стоит оформить субсидию на неотапливаемый сезон

С 1 июня тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

В ПФУ стоит обратиться за субсидией в неотапливаемый сезон для лиц, которые: