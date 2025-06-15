Кому можно платить за коммунальные только половину стоимости
- 50% скидки на оплату коммунальных услуг доступны для родственников военных и семей.
- Для получения льготы нужно подать соответствующие документы, такие как заявление, свидетельство о смерти или пропаже без вести военнослужащего, и другие, подтверждающие родственные отношения.
Есть определенные категории людей, которые могут в Украине платить за коммуналку только половину от стоимости. В первую очередь, это касается родственников военных, которые за этой скидкой могут обращаться в Пенсионный фонд, в ЦНАП или онлайн с соответствующими документами.
Кому предусматривается льгота на оплату коммунальных платежей
Оплата за услуги в 50% распространяется как на оплату коммунальных услуг, так и на аренду, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.
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В то же время к категориям, которые могут получить такую поддержку, входят семьи защитников, погибших, умерших или считаются без вести пропавшими. Кроме того, в список входят еще и семьи, которые воспитывают 3 и более детей.
В то же время распространяется льгота на таких членов семьи:
- муж или жена защитника,
- родители погибшего военнослужащего,
- один из супругов погибшего,
- несовершеннолетние дети,
- совершеннолетние дети с инвалидностью с детства,
- другие иждивенцы, которые имеют право на государственные выплаты в связи с потерей кормильца.
Что нужно сделать, чтобы получить 50% скидки
Для того, чтобы оформить льготу в 50% надо подготовить такой список документов:
- заявление на получение льготы,
- свидетельство о смерти или пропаже без вести военнослужащего,
- свидетельство о браке или рождении, паспорт и идентификационный код, то есть то, что подтверждает родственные отношения,
- заявление о включении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).
Важно! Отказать в получении льготы могут если совокупный месячный доход семьи за последние 6 месяцев в расчете на одного члена семьи превышает установленный госпорог по получению соцпомощи.