Кому можно платить за коммунальные только половину стоимости

Есть определенные категории людей, которые могут в Украине платить за коммуналку только половину от стоимости. В первую очередь, это касается родственников военных, которые за этой скидкой могут обращаться в Пенсионный фонд, в ЦНАП или онлайн с соответствующими документами.

Кому предусматривается льгота на оплату коммунальных платежей

Оплата за услуги в 50% распространяется как на оплату коммунальных услуг, так и на аренду, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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В то же время к категориям, которые могут получить такую поддержку, входят семьи защитников, погибших, умерших или считаются без вести пропавшими. Кроме того, в список входят еще и семьи, которые воспитывают 3 и более детей.

В то же время распространяется льгота на таких членов семьи:

муж или жена защитника,

родители погибшего военнослужащего,

один из супругов погибшего,

несовершеннолетние дети,

совершеннолетние дети с инвалидностью с детства,

другие иждивенцы, которые имеют право на государственные выплаты в связи с потерей кормильца.

Что нужно сделать, чтобы получить 50% скидки

Для того, чтобы оформить льготу в 50% надо подготовить такой список документов:

заявление на получение льготы,

свидетельство о смерти или пропаже без вести военнослужащего,

свидетельство о браке или рождении, паспорт и идентификационный код, то есть то, что подтверждает родственные отношения,

заявление о включении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).

Важно! Отказать в получении льготы могут если совокупный месячный доход семьи за последние 6 месяцев в расчете на одного члена семьи превышает установленный госпорог по получению соцпомощи.