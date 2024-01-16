Молдова предоставила Украине большую скидку на транзит зерна до конца года

Молдова предоставила Украине скидку на транзит агропродукции по своей территории до конца 2024 года. Она составит дополнительные 27% к имеющимся тарифам.

Транзит агропродукции через Молдову

В январе между двумя странами вступили в силу определенные договоренности, среди которых есть скидка на транзит агропродукции.

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По результатам договоренностей на транзитные перевозки украинской аграрной продукции Республикой Молдова будет действовать скидка. Она составляет 27% на действующие тарифы,

– сообщили в Минреинтеграции.

Также вступило в действие соглашение о строительстве пограничного перехода через реку Днестр в районе государственной границы у населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

Еще в 2023 году Межправительственная украино-молдавская смешанная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству подписала 7 проектов протоколов, предусматривающих организацию совместного контроля на пунктах пропуска между государствами.

ЕС может продлить торговые льготы для Украины

Сегодня Еврокомиссия может приостановить действие тарифов и импортные квоты на украинскую продукцию до июня 2025 года. Однако в ЕС могут добавить пункт, что украинский экспорт можно будет быстро остановить, если он перенасытит рынки некоторых стран-участниц.

Польша до сих пор не поддерживает идею торговых льгот для Украины. Страна хочет заключить соглашение об экспортном лицензировании продукции для улучшения ситуации на границе.