Подарок от "Нафтогаза": какую скидку могут получить украинцы

Компания "Нафтогаз" была выбрана поставщиком последней надежды. По состоянию на теперь, этот регулятор обслуживает 98% украинских потребителей.

Какую скидку могут получить клиенты "Нафтогаза"

Потребителям регулятора "Нафтогаз" предоставляется скидка 1% от общей суммы платежки. Чтобы ее получить необходимо соблюсти простые условия.

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В первую очередь у вас должны отсутствовать долги за газ. Основным условием является то, что вы должны платить за топливо вовремя, то есть, до 15 числа каждого месяца.

Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны,

– отмечают представители "Нафтогаза"

Скидку начисляют на следующий месяц после внесения своевременной оплаты. Соответственно, и вычитается она из будущей платежки.

Насколько могут снизить платежки

Поскольку скидка зависит от размера платежки, она рассчитывается индивидуально. Все зависит от количества использованных вами кубов.

То есть, если сумма вашей платежки – 400 гривен, скидка равна всего 4 гривнам. Кажется, что это небольшая сумма, однако для крупных домохозяйств, она будет значительной.

Бытовой тариф на газ для потребителей компании "Нафтогаз" зафиксирован на отметке 7,96 гривны за кубометр.