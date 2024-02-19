Яку знижку можуть отримати клієнти "Нафтогазу"

Споживачам регулятора "Нафтогаз" надається знижка 1% від загальної суми платіжки. Щоб її отримати необхідно дотриматись простих умов.

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Першочергово у вас мають бути відсутні борги за газ. Основною умовою є те, що ви маєте сплачувати за паливо вчасно, тобто, до 15 числа кожного місяця.

Платіть за спожитий газ вчасно. Кожна виплачена гривня – це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни,

– наголошують представники "Нафтогазу"

Знижку нараховують на наступний місяць після внесення своєчасної оплати. Відповідно, і вираховується вона з майбутньої платіжки.

Наскільки можуть знизити платіжки

Оскільки знижка залежить від розміру платіжки, вона розраховується індивідуально. Усе залежить від кількості використаних вами кубів.

Тобто, якщо сума вашої платіжки – 400 гривень, знижка дорівнює усього 4 гривням. Здається, що це невелика сума, однак для великих домогосподарств, вона буде значною.

Нагадаємо! Побутовий тариф на газ для споживачів компанії "Нафтогаз" зафіксовано на позначці 7,96 гривні за кубометр.