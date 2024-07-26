На какие скидки могут рассчитывать пенсионеры
26 июля 2024, 16:35Читати новину українською
Кроме бесплатных услуг, пенсионеры могут получать существенные скидки на определенные услуги. Для этого почти ничего не надо делать.
Что можно получить с существенной скидкой
Пенсионеры могут оформить субсидию. Однако некоторые из них, могут получить скидку 100% на оплату коммунальных услуг.
Читайте также Украинцам повысили пенсии на 4 тысячи гривен: кто получит увеличенные выплатыНапомним! Чтобы получить такую скидку, нужно жить в сельской местности и последние несколько лет до пенсии работать на конкретных профессиях.
Также существуют льготы на юридическую помощь. Среди них скидка на:
- профессиональную консультацию;
- защиту прав и интересов;
- представление интересов гражданина.
Что можно получить бесплатно
Пенсионеры могут бесплатно ездить во всех видах общественного транспорта за исключением такси. Также бесплатный проезд доступен только в железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Для пенсионеров также аннулировали земельный налог. Главное условие то, что их участок должен соответствовать определенным лимитам.