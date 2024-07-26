На какие скидки могут рассчитывать пенсионеры

Кроме бесплатных услуг, пенсионеры могут получать существенные скидки на определенные услуги. Для этого почти ничего не надо делать.

Что можно получить с существенной скидкой

Пенсионеры могут оформить субсидию. Однако некоторые из них, могут получить скидку 100% на оплату коммунальных услуг.

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Чтобы получить такую скидку, нужно жить в сельской местности и последние несколько лет до пенсии работать на конкретных профессиях.

Также существуют льготы на юридическую помощь. Среди них скидка на:

профессиональную консультацию;

защиту прав и интересов;

представление интересов гражданина.

Что можно получить бесплатно

Пенсионеры могут бесплатно ездить во всех видах общественного транспорта за исключением такси. Также бесплатный проезд доступен только в железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Для пенсионеров также аннулировали земельный налог. Главное условие то, что их участок должен соответствовать определенным лимитам.