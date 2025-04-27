Льготы для пенсионеров после 60 лет: какие скидки доступны в 2025 году

Если человеку исполнится 60 лет в 2025 году, некоторые услуги станут для него бесплатными или значительно дешевле. Какими скидками могут сейчас пользоваться пенсионеры, читайте дальше.

Какие есть скидки для пенсионеров в 2025 году

В этом году право на пенсию будут иметь лица, которые до достижения 60 лет накопили не менее 32 лет трудового стажа, передает 24 Канал. Соответственно, получив пенсионное удостоверение, граждане имеют право на такие льготы для пенсионеров в Украине:

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Субсидии на коммунальные услуги, размер которых определяется индивидуально, в зависимости от дохода и площади жилья.

Бесплатное предоставление коммунальных услуг для пенсионеров, проживающих в сельской местности и работавших медиками, педагогами или культурными деятелями.

Бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси), а также в пригородных электричках и автобусах.

Бесплатная парковка на платных площадках.

Бесплатная правовая помощь при первичных юридических консультациях, а также во вторичных консультациях, если пенсия не превышает 4 722 гривны.

Освобождение от уплаты земельного налога.

Скидка на автостраховку на 50%.