Скидки в размере 100%: кто из украинцев может получить льготы на оплату коммуналки в 2025 году

В 2025 году льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют определенные категории граждан. В частности среди них есть и пенсионеры, проживающие в сельской местности.

Кто может получить льготы на оплату коммуналки

Так право на жилищную льготу в размере 100% скидки имеют пенсионеры, которые работали по определенным профессиям, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Воспользоваться льготой, которая предоставляет скидку в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры. Они должны были работать по определенным профессиям в сельской местности и продолжать там жить после выхода на пенсию.

В этот список входят:

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Обратите внимание! Пенсионеры, которые имели менее трех лет соответствующего стажа работы или на момент выхода на пенсию не работали на этих должностях, не получат право на льготу.

Как пенсионерам получить льготу на коммуналку

Пенсионеру, который состоит на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, нужно предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (заведения), где человек работал, сельским или поселковым советом (в случае ликвидации заведения и т.д.) на основании записей в трудовой книжке,

– объясняют в ПФУ.

Подать документы для получения скидки на коммуналку можно тремя способами:

лично – через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг; по почте – в адрес органа Пенсионного фонда; онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение “Пенсионный фонд” или через портал "Дія".

Важно! Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца текущего календарного года.