Как получить скидку на газ и платить меньше

По состоянию на сейчас компания "Нафтогаз" является поставщиком последней надежды. Этот регулятор обслуживает более 98% потребителей газа в Украине.

Как получить скидку на газ

До 30 апреля 2024 года украинцы, которых обслуживает "Нафтогаз", будут платить постоянный - "фиксированный" тариф - 7,96 гривны за кубометр газа. Регулятор решил ввести интересное предложение для своих потребителей: взможность получить скидку на коммуналку.

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Основное правило для получения выгоды – оплата за газ до каждого 15 числа следующего месяца. Платежки необходимо закрывать онлайн, скидка офлайн не предоставляется. Такое предложение "Нафтогаз" решил ввести для того, чтобы большее количество людей платили счета дистанционно.

Сумма скидки – 1%. Однако для домохозяйств, где газ используется для отопления, приготовления пищи и хозяйственных расходов, это довольно значительная сумма. Помимо того, что вы можете рассчитываться за потребленный газ на сайте, также осуществить оплату онлайн можно в мессенджерах ( чат-боты Viber и Telegram).

Тарифы на газ в Украине сейчас

"Нафтогаз" покрывает 98% рынка, 2% занимают другие регуляторы. Несмотря на это, все компании указывали о намерении не увеличивать тариф на газ до конца отопительного сезона.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль говорил, что Украина накопила достаточное количество сырья, чтобы пройти эту зиму. Более того, по его словам, модернизация газовых систем продолжается до сих пор.