Мобильная связь со скидкой: какие льготы доступны пенсионерам

В Украине мобильная связь постепенно дорожает, и это особенно ощутимо для людей старшего возраста. В то же время в 2026 году мобильные операторы продолжают предлагать отдельные тарифы и специальные условия, которые могут помочь пенсионерам уменьшить расходы на связь

Какие тарифы предлагает Киевстар пенсионерам?

Среди мобильных операторов отдельные льготные условия для людей старшего возраста предлагает Киевстар. Самым доступным остается тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" стоимостью 220 гривен в месяц.

Воспользоваться им могут пенсионеры в возрасте от 60 лет и люди с инвалидностью после подтверждения своего статуса.

Также абонентам доступны другие тарифные планы:

"ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий": от 370 гривен в месяц;

"ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой": от 450 гривен;

"ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт": от 750 гривен;

"СуперГиг": 500 гривен в месяц.

Для пользователей, которые переносят свой номер в сеть Киевстар, действуют более выгодные условия. Например, тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" стоит 290 гривен в месяц, а "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" – 350 гривен.

Что предлагает lifecell для людей после 60?

lifecell предлагает один из самых доступных тарифов для людей старшего возраста. Тариф "Забота" могут подключить абоненты от 55 лет после подтверждения возраста. Стоимость пакета составляет 190 гривен в месяц, а оператор заявляет о фиксации цены до конца 2027 года.

В тариф входят безлимитные звонки в сети lifecell, 1 000 минут на другие номера по Украине, 20 ГБ мобильного интернета и безлимитный доступ к популярным приложениям.

Что предлагает Vodafone для пенсионеров?

В отличие от некоторых конкурентов, Vodafone не имеет отдельных тарифных планов для пенсионеров или людей старшего возраста. Самым доступным среди актуальных пакетов остается Flexx GO, который стоит 350 гривен в месяц.

Тариф работает на контрактной основе, поэтому для его подключения необходимо заключить договор с оператором. В пакет входят безлимитные звонки в сети Vodafone, 500 минут на другие мобильные и стационарные номера по Украине, 25 ГБ мобильного интернета, а также доступ к отдельным цифровым сервисам без дополнительной тарификации.

Почему стоимость тарифов растет?