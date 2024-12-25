Курс после новогодних праздников: что ждет доллар

После Нового года украинцев ждет продолжение девальвации гривны. Таким образом, курс доллара в первой половине 2025 года может достичь 42 гривен и даже больше, несмотря на финансовую помощь с Запада.

По сколько будет курс доллара после Нового года

Экономист Даниил Монин в комментарии Даниилу Монину 24 Канала рассказал, что в Украине в дальнейшем прогнозируется девальвация гривны. Это даже несмотря на то, что будет достаточно финансовой помощи Запада.

Читайте также Замороженные российские активы начали работать на Украину: первый миллиард получен

По словам Монина, такое ослабление гривны нужно, ведь Украина имеет на 35 – 40 миллиардов долларов отрицательного торгового баланса.

Даниил Монин Экономист, эксперт Украинского института будущего Мы экспортируем гораздо меньше, чем импортируем. Поэтому курс национальной валюты, который подвергся девальвации в 2024 году, продолжит это делать в 2025 году.

Дело в том, что инфляция на сегодня уже вышла за ожидаемые нормы. Поэтому лучшим инструментом сдерживания этого является девальвация гривны к доллару.

Заметьте! Курс доллара на уровне 42 – 43 гривны в первой половине 2025 года является оптимистическим сценарием, что вполне может стать базовым.

Ждать ли изменений по курсу после инаугурации Трампа

Вероятнее всего, что украинские партнеры не сократят помощь в следующем году, даже если новый президент США Дональд Трамп откажется отправлять финансирование Украине.

Дело в том, что Евросоюз в целом готов финансировать нас самостоятельно на сумму 35 миллиардов или 38 миллиардов долларов. Поэтому думаю, что проблем с финансированием после прихода с Трампом не будет. Главное, чтобы не были задержки с суммами в течение всего года 2025 года,

– добавляет экономист Монин.

Как заявил для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, главные факторы влияния на курс – это пока слабость украинской экономики, большой дефицит торгового баланса и полная зависимость от внешнего финансирования.

Западные партнеры, несмотря на то, что к власти в США приходит Трамп, обязались поддерживать Украину в 2025 году. Поэтому все обещанные суммы помощи в следующем году должны зайти беспрепятственно на 99%,

– говорит аналитик.

Важно! Кроме того, если военные риски будут реализованы, то будут иметь свое влияние на курс доллара.