В начале декабря доллар может достичь новой цены: за сколько надо покупать 100 долларов

Хотя резких курсовых скачков в начале декабря не ожидается, но на наличном рынке на следующей неделе вероятно может достичь 42 гривен за доллар. Поэтому цена за 100 долларов вырастет по сравнению с показателями на нынешний период.

Какой курс доллара прогнозируют в первой декаде декабря

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в первую неделю декабря вряд ли стоит ожидать резкого роста курса доллара. Впрочем банкир напомнил, что по итогам 2024 года инфляция может пересечь отметку в 10%, а это будет касаться и американского доллара.

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Поэтому такой рост будет, но он не произойдет внезапно, потому что любые изменения будут медленными и неугрожающими.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Важным для валютного рынка станет активность продавцов, особенно на наличном рынке. Напомню, что на следующую неделю приходится Праздник Николая, поэтому мы не исключаем, что часть граждан, имеющих сбережения в валюте, может продать ее для того, чтобы приобрести родным подарки и приготовиться к предстоящим праздникам.

Так что, есть шанс, что спрос и предложение в контексте праздников будут достаточно уравновешенными, что обязательно скажется на относительной стабильности курсов.

Коридоры валютных колебаний со 2 декабря по 8 декабря будет составлять:

на межбанке – 41,4 – 41,8 гривны за доллар,

– 41,4 – 41,8 гривны за доллар, на наличном рынке – 41,5 – 42 гривен,

Заметьте! Таким образом, 100 долларов на наличном рынке могут стоить от 4 150 гривен до 4 200 гривен, а на межбанке – от 4 140 гривен до 4 180 гривен.