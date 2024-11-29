В начале декабря доллар может достичь новой цены: за сколько надо покупать 100 долларов
Хотя резких курсовых скачков в начале декабря не ожидается, но на наличном рынке на следующей неделе вероятно может достичь 42 гривен за доллар. Поэтому цена за 100 долларов вырастет по сравнению с показателями на нынешний период.
Какой курс доллара прогнозируют в первой декаде декабря
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в первую неделю декабря вряд ли стоит ожидать резкого роста курса доллара. Впрочем банкир напомнил, что по итогам 2024 года инфляция может пересечь отметку в 10%, а это будет касаться и американского доллара.
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Поэтому такой рост будет, но он не произойдет внезапно, потому что любые изменения будут медленными и неугрожающими.
Важным для валютного рынка станет активность продавцов, особенно на наличном рынке. Напомню, что на следующую неделю приходится Праздник Николая, поэтому мы не исключаем, что часть граждан, имеющих сбережения в валюте, может продать ее для того, чтобы приобрести родным подарки и приготовиться к предстоящим праздникам.
Так что, есть шанс, что спрос и предложение в контексте праздников будут достаточно уравновешенными, что обязательно скажется на относительной стабильности курсов.
Коридоры валютных колебаний со 2 декабря по 8 декабря будет составлять:
- на межбанке – 41,4 – 41,8 гривны за доллар,
- на наличном рынке – 41,5 – 42 гривен,
Заметьте! Таким образом, 100 долларов на наличном рынке могут стоить от 4 150 гривен до 4 200 гривен, а на межбанке – от 4 140 гривен до 4 180 гривен.