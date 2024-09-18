Доллар в 2025 году может удивить: сколько будет стоить валюта

Вероятно, что в следующем году курс гривны к доллару будет тяготеть к отметке в 45 гривен. Есть прогнозы, что цена может даже пересечь такую отметку и двигаться до 46 гривен за валюту. Однако даже если все валютные прогнозы осуществятся, то существенных скачков цены не стоит ожидать, ведь колебания будут происходить медленно.

Каким будет доллар в 2025 году

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала заметил, что в проекте госбюджета на следующий год заложен средневзвешенный курс аж на уровне 45 гривен за доллар.

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Как пояснил Лесовой, вполне возможно, что в течение 2025 года, в зависимости от обстоятельств, курс может варьироваться в промежутке нескольких гривен.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако это только проект и коррективы вполне возможны. В то же время есть прогнозы от мировых финансовых институтов, согласно которым курс доллара ожидается именно на уровне 45 – 45,8 гривны.

Что будет влиять на курс

По словам Лесового, будет зависеть курс от базовых факторов, как и в этом году. Речь идет о макрофин, стратегии регулятора, инфляции, спрос/предложение на валюту и тому подобное.

Очень весомый фактор – это военный. Поэтому озвученный курс будем считать "базовым", бюджетным ориентиром, который пока стоит воспринимать как гипотезу,

– объясняет банкир.

Обратите внимание! Ожидается, что курсовая ситуация в 2025 году будет зеркальной к 2024 году. То есть "сценарий" изменений может быть очень похожим, а значит ежемесячный курсовой рост будет происходить медленно, без скачков.

В то же время Лесовой добавляет, что могут быть и "пиковые" месяцы, когда курс будет расти сразу на 1 – 2%. Например, этом году это были апрель, май и июль. Но рынок надеется, что общая ситуация будет достаточно взвешенной.