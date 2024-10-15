Дешевле уже не будет: какую стоимость придется платить за 100 долларов в конце 2024 года
Ожидается, что курс доллара в Украине достигнет новой психологической отметки уже в конце этого года. Поэтому вероятнее всего, что валюта уже не будет стоить 41,5 – 41,6 гривны. В то же время даже если рост доллара состоится, то он будет считаться несущественным. Кроме того, многое будет зависеть от предстоящих выборов в США, которые состоятся в ноябре.
Каким будет курс доллара до конца года
В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин отметил, что до конца этого года курс доллара может подорожать.
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Пендзин отметил, что отметка курса может достичь 42,5 гривны за доллар. Но экономист добавил, что рост до 42 гривен не является существенным ростом цены.
В бюджет была заложена цифра среднегодового курса на следующий год. То есть начинать будем с 42 гривен, а заканчивать – 47,5 гривны.
Таким образом, в конце этого года, вероятно, 100 долларов будут стоить 4 200 – 4 250 гривен.
Заметьте! По состоянию на середину октября купить 100 долларов в обменниках можно на уровне 4 160 гривен, на черном рынке за 4 150 гривен, как и в банках. В то же время по официальному курсу 100 долларов обойдется в 4 190 гривен, по состоянию на 15 октября.
Как выборы в США будут влиять на доллар
Пендзин отмечает, что курс на самом деле зависит от многих факторов. И один из важнейших на сегодня – это результаты президентских выборов в США.
То есть до ноября месяца все будет стоять "мертво". Все будут ждать результатов. Выберут Трампа – будет один сценарий, выберут Харрис – будет второй сценарий,
– отмечает экономист.
Кроме того, курс сильно будет зависеть от того, насколько легко сможет пройти или не пройти финансирование Украины через Сенат США.
Напоминаем! 5 ноября 2024 года в США проведут 60-е президентские выборы. На должность претендуют два кандидата: вице-президент США Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп.
Курс украинской валюты напрямую зависит от макроэкономического финансирования наших партнеров. Если финансирования не будет, то нечем будет курс держать. Он покатится. Так что здесь прогнозировать какие-то вещи трудно,
– добавляет Олег Пендзин.
Эксперт советует дождаться выборов в США, ведь именно тогда станет понятно чего ожидать Украине на следующий год.