Мясные изделия и яйца: сколько будет стоить корзина на Пасху

5 мая православные христиане будут праздновать Пасху и составлять традиционную пасхальную корзину. В нее, кроме паски, будут класть другие блюда, в частности, мясо и яйца.

Сколько будут стоить мясные изделия на Пасху

Ранее 24 Канал сообщал, что в среднем пасхальная корзина обойдется украинцам в 1 396 гривен. Хотя каждая семья индивидуально формирует свою пасхальную корзину, но существуют традиционные продукты, которые часто появляются на праздничном столе.

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В категории мясных деликатесов расходы будут такими:

буженина – подорожала на 14,2%, стоит 500 – 540 гривен за килограмм;

домашняя колбаса – цена выросла на 14,3%, теперь 380 – 420 гривен за килограмм;

сало – подорожало на 3,1%, цены варьируются от 210 до 280 гривен за килограмм.

Средняя цена на яйца также изменилась. В частности, цены начали снижаться в течение марта-апреля. Сейчас десяток яиц в среднем стоит 48 гривен.

Цены на молочные продукты также выросли по сравнению с прошлым годом, в частности в сегменте молочных продуктов:

твердый сыр – цена выросла на 31,9%, составляет 450 – 500 гривен за килограмм;

мягкий сыр – подорожал на 23,0%, стоит 37 – 45 гривен за пачку 200 граммов;

сливочное масло – выросло в цене на 16,4%, цены колеблются от 73,2 до 80 гривен за пачку 200 граммов.

Что касается цен на овощи, то они почти не изменились в течение года: огурцы стоят 90 – 110 гривен за килограмм, а тепличные помидоры – примерно 85 – 120 гривен за килограмм.

в этом году "Кагор", который тоже кладут в корзину, можно приобрести по цене от 100 до 180 гривен.

Стоимость пасхальной корзины в 2024 году / Инфографика – 24 Канала

Дополнения к мясу

Кроме перечисленных продуктов, в пасхальную корзину или непосредственно к столу часто кладут различные добавки к мясу, например хрен, горчицу и тому подобное.

Хрен в этом году можно купить в таких ценовых диапазонах:

в пакетике 130 граммов – от 13,9 гривен до 30 гривен;

в стеклянной таре от 200 граммов – от 10,4 гривен до 60 гривен (в зависимости от вида);

Горчица будет стоить так: