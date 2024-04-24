Скільки коштуватимуть м'ясні вироби на Великдень

Раніше 24 Канал повідомляв, що в середньому великодній кошик обійдеться українцям у 1 396 гривень. Хоча кожна родина індивідуально формує свій великодній кошик, але існують традиційні продукти, які часто з'являються на святковому столі.

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В категорії м'ясних делікатесів витрати будуть такими:

буженина – подорожчала на 14,2%, коштує 500 – 540 гривень за кілограм;

домашня ковбаса – ціна зросла на 14,3%, тепер 380 – 420 гривень за кілограм;

сало – подорожчало на 3,1%, ціни варіюються від 210 до 280 гривень за кілограм.

Середня ціна на яйця також змінилася. Зокрема, ціни почали знижуватися впродовж березня-квітня. Нині десяток яєць у середньому коштує 48 гривень.

Ціни на молочні продукти також зросли порівняно з минулим роком, зокрема у сегменті молочних продуктів:

твердий сир – ціна зросла на 31,9%, становить 450 – 500 гривень за кілограм;

м'який сир – подорожчав на 23,0%, коштує 37 – 45 гривень за пачку 200 грамів;

вершкове масло – зросло в ціні на 16,4%, ціни коливаються від 73,2 до 80 гривень за пачку 200 грамів.

Що стосується цін на овочі, то вони майже не змінилися протягом року: огірки коштують 90 – 110 гривень за кілограм, а тепличні помідори – приблизно 85 – 120 гривень за кілограм.

До слова! Цього року "Кагор", який теж кладуть до кошика, можна придбати за ціною від 100 до 180 гривень.

Вартість великоднього кошика у 2024 році / Інфографіка – 24 Каналу

Додатки до м'яса

Окрім перелічених продуктів, до великоднього кошика або ж безпосередньо до столу часто кладуть різні додатки до м'яса, як-от хрін, гірчицю тощо.

Хрін цьогоріч можна купити в таких цінових діапазонах:

у пакетику 130 грамів – від 13,9 гривень до 30 гривень;

у скляній тарі від 200 грамів – від 10,4 гривень до 60 гривень (залежно від виду);

Гірчиця ж коштуватиме так: