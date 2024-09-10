Новые требования от НБУ: какие ограничения на снятие наличных за рубежом

В сентябре граждане Украины, находящиеся за рубежом и имеющие валютные карточные счета, открытые в украинских банках, попадают под новые ограничения от НБУ по приобретению драгоценностей и ювелирных изделий, а также услуг агентов по недвижимости. Впрочем, лимиты по снятию наличных остаются без изменений.

Серьезны ли новые карточные ограничения

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Довгальская, нововведенные ограничения могут задеть небольшой процент людей, имеющих валютные карточные счета, открытые в украинских банках.

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Однако новые ограничения – это ограничения "на роскошь", поэтому большинство граждан, находящихся за границей, их банально не почувствует.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления Глобус Банка Пока пока рано делать выводы, насколько такие ограничения будут способствовать сохранению валюты внутри страны.

Напоминаем! С 10 сентября НБУ ужесточил валютные ограничения. Как объясняет регулятор, это меры, которые будут противодействовать непродуктивному оттоку капитала из Украины. Коснутся ограничения нескольких видов расчетов за рубежом с использованием платежных карт, которые выпустили украинские банки к счетам в иностранной валюте. Кроме того, это коснется еще и оплаты ряда товаров и услуг.

Сколько денег можно снять за границей

Для клиентов Monobank, "Приватбанк", Sensebank и ПУМБ, максимальная сумма снятия наличных с гривневой карты за рубежом составляет 12 500 гривен в календарную неделю. То есть в месяц – это 50 000 гривен.

В то же время с валютных счетов клиенты таких банков, как "Приватбанк" и Sensebank, могут за рубежом снять не более 100 тысяч гривен в день.

Какие будут ограничения по переводам на карты

В то же время с 1 октября 2024 года Нацбанк Украины временно установил лимит для переводов физических лиц с карты на карту, известные как p2p-перевод. Продлятся такие ограничения полгода:

Лимит на переводы составляет 150 тысяч гривен,

Он действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц,

Ограничение не применяется к счетам волонтеров,

Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

Как объясняет банкир Довгальская, если у клиента есть потребность осуществить p2p-переводы на сумму более 150 тысяч гривен в месяц, то в этом случае он должен обратиться в банк и подтвердить свои доходы, согласно которым он имеет возможность перечислить средства, сумма которых не превышает его доход.

То есть, клиент должен предоставить подтверждающие документы, которыми могут быть: декларация о доходах (для ФЛП) или справка о доходах,

– добавляет госпожа Анна.

Поэтому если предоставленные документы не будут вызывать сомнений в их правдивости, то банк может принять решение об увеличении лимита. Подтверждение доходов позволяет клиенту получить от банка больший лимит, чем 150 тысяч гривен.