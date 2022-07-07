Сколько денег "напечатал" НБУ с начала полномасштабной войны
Источник:Министерство финансов Украины
С начала полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" 255 миллионов гривен. Это явилось крупнейшим источником финансирования госбюджета с начала полномасштабной войны.
Источники финансирования госбюджета
Общий объем финансирования бюджета-2022 составил почти 22,6 миллионов долларов, или более 658 миллионов гривен. Из этой суммы почти 7,7 миллиона (225 миллионов гривен) – "печать" наличных НБУ.
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Источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 по 5 июля были:
- военные облигации,
- кредиты от Международных финансовых организаций,
- двусторонние кредиты и гранты.
Военные облигации
На втором месте среди источников финансирования был выпуск облигаций государством (ОВГЗ), включая военные. Речь идет о почти 3,79 миллиона долларов, или 110 миллионах гривен .
Последний аукцион по продаже ОВГЗ был 5 июля. На нем Минфин смог привлечь 128 миллионов гривен, инвесторам предложили 3 выпуска военных облигаций, номинированных в гривне.
Напомним, что военные облигации – это заемные ценные бумаги, выпущенные правительством с целью финансирования военных операций во время войны. Они способствуют накоплению средств на ведение войны и дают возможность гражданам страны присоединиться к борьбе.
После введения военного положения Кабмин принял решение о выпуске военных облигаций. Военные ОВГЗ призваны аккумулировать средства для обеспечения нужд ВСУ и стабилизировать финансы государства в условиях военного положения.
Другие источники финансирования
От международных финансовых организаций в бюджет также поступило немало средств, в частности:
- Международный валютный фонд Украины получил от 24 февраля 1,41 миллиона долларов, или 110,9 миллиона гривен.
- Всемирного банка – 841 миллион долларов, или 34,28 миллиона гривен).
- Европейский инвестиционный банк – 720 миллионов долларов, или 24,6 миллионов гривен.
Также бюджет наполнялся благодаря грантам таких стран как: США, Дания, Норвегия, Австрия, Литва, Латвия и Исландия.
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