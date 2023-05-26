Сумма впечатляет: в Минфине рассказали, сколько нужно на восстановление Украины

Для восстановления от последствий российской агрессии в 2023 году нужно 6,5 миллиарда долларов. Эти средства должны обеспечить среди прочего рост экономики страны.

На что пойдут деньги

Первоочередных потребностей по восстановлению у Украины несколько. И обеспечение экономического роста, по словам министра финансов Сергея Марченко, только одна из них.

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Другие же касаются самих украинцев:

создания надлежащих условий для проживания людей;

обеспечения возвращения мигрантов.

Необеспеченные первоочередные потребности в восстановлении составляют около 6,5 миллиарда долларов. Следовательно, своевременное привлечение этих средств имеет решающее значение,

– отметил министр.

Сколько денег на восстановление есть в бюджете

На первоочередное восстановление в 2023 году правительство предусмотрело в государственном бюджете 3,3 миллиарда долларов.

Еще на 4,3 миллиарда гарантий предоставили международные партнеры.

Какую общую сумму назвал Зеленский

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский раньше сообщил, что только по оценкам Всемирного банка общая сумма, в которой нуждается Украина для восстановления после нанесенных Россией разрушений составляет 400 миллиардов долларов.

При этом он признал: реальная сумма может оказаться еще больше – ведь "мы не знаем, что происходит на временно оккупированных территориях, какой там уровень разрушений".

В Киевской школе экономики же ранее оценили убытки украинской инфраструктуры за год полномасштабной войны в почти 144 миллиарда долларов. В частности: