Курс доллара меняется ежедневно, колеблясь от удешевления до подорожания. Поэтому обменять 100 тысяч гривен сегодня может быть выгоднее чем завтра.

Сколько долларов получится, если обменять 100 тысяч гривен

Официальный курс

По состоянию на 15 июля курс доллара к гривне составляет 41,04 гривны. Соответственно, если 100 тысяч гривен конвертировать в доллары получится 2 436,64 доллара.

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Наличный курс

Зато курс покупки доллара на наличном рынке колеблется в пределах 40,53 – 41,05 гривны. Соответственно, если обменять 100 тысяч гривен, получится ориентировочно 2 436,05 – 2 467,30 гривны.

Чего ждать от курса на этой неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, чего ждать от курса доллара на этой неделе: