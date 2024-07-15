Сколько долларов получится, если обменять 100 тысяч гривен
15 июля 2024, 10:54Читати новину українською
Курс доллара меняется ежедневно, колеблясь от удешевления до подорожания. Поэтому обменять 100 тысяч гривен сегодня может быть выгоднее чем завтра.
Сколько долларов получится, если обменять 100 тысяч гривен
- Официальный курс
По состоянию на 15 июля курс доллара к гривне составляет 41,04 гривны. Соответственно, если 100 тысяч гривен конвертировать в доллары получится 2 436,64 доллара.
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- Наличный курс
Зато курс покупки доллара на наличном рынке колеблется в пределах 40,53 – 41,05 гривны. Соответственно, если обменять 100 тысяч гривен, получится ориентировочно 2 436,05 – 2 467,30 гривны.
Чего ждать от курса на этой неделе
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, чего ждать от курса доллара на этой неделе:
- Коридоры валютных колебаний: 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 45 гривен за евро на межбанке. На наличном рынке – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро.
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.