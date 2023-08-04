Все еще недооценен: каким должен быть курс гривны по индексу Биг Мака

Гривна находится на 7 месте с конца в обновленном индексе Биг Мака за август 2023 года. По сравнению с прошлым годом, валюта поднялась. Впрочем, курс все еще недооценен на почти 50%.

Сколько должен стоить доллар в Украине

Напоминаем, что индекс Биг Мака анализирует насколько курсы национальных валют по отношению к доллару "корректны". Все потому, что при нормальном курсе валют блюдо будет стоить одинаково в разных странах.

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Если учесть весь список недооцененных валют мира, то по обновленному индексу Биг Мака гривна поднялась на седьмое место с конца.

Впрочем, согласно рейтингу издания The Economist за август 2023 года украинский гривну все же недооценили по отношению к доллару.

Сейчас Биг Мак в Украине стоит 105 гривен,

В США же – 5,58 доллара.

Следовательно, курс украинской валюты недооценен на 49% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,93 гривны, а курс покупательной способности должен быть на уровне 18,82 гривны за доллар.

Наиболее недооцененные и переоцененные валюты мира

По состоянию на август 2023 года недооцененными валютами таких стран:

Тайвань,

Индонезии,

Индии,

Египта,

ЮАР,

Филиппины.

А больше всего переоцененными валютами есть:

швейцарский франк – на 38,5%,

норвежская крона – на 24,0%,

уругвайское песо – на 22,9%,

аргентинское песо – на 7,4%,

евро – на 4,3%,

шведская крона – на 2,8%,

датская крона – на 1,3%.