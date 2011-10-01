Дополнительные годы стажа: сколько за них доплачивают

Некоторые украинцы могут получать доплаты к пенсии. Это возможно, если лица имеют сверхурочный стаж.

Сколько доплачивают за дополнительные годы стажа

Речь идет о каждом годе, который человек отработал более минимум, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам, пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии. Однако не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту.

Минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа (для пенсий, назначенных до 01.10.2011 – для мужчин – 25 лет, для женщин – 20 лет) устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом,

– пишут в ПФУ.

В этом году эта сумма составляет 2 361 гривну. Поэтому доплата будет 23,61 гривны за каждые 12 месяцев дополнительного стажа.

Доплата к пенсии за большой стаж более 40 лет (речь идет о 5 дополнительных лет для мужчины и 10 для женщины) составит уже 118,05 или 236,1 гривны.

Обратите внимание! Имеющийся у лица сверхнормативный стаж не может быть ограничен.