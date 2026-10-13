Миллиарды для врага: сколько ЕС заплатил России за топливо и при чем здесь Трамп

Энергетическая зависимость Европы от страны-агрессора продолжает обходиться налогоплательщикам в колоссальные суммы. Однако громкие заявления некоторых западных политиков о масштабах этих расходов оказались далеки от реальности.

Почему цифры расходов на российское топливо стали сенсацией

С марта 2022 года по июль 2026 года страны Европейского Союза перечислили Москве около 197 миллиардов евро, что эквивалентно 209 миллиардам долларов. Эти колоссальные средства пошли на оплату ископаемого топлива, которое питало не только европейскую промышленность, но и российскую военную машину, о чем пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальную статистику ЕС.

Хотя сумма в более чем 200 миллиардов долларов выглядит пугающе, реальность могла бы оказаться гораздо хуже для европейских кошельков. Благодаря экстренному запуску плана REPowerEU, который предусматривает жесткий и постепенный отказ от российских энергоносителей, Брюсселю удалось избежать катастрофических переплат. По оценкам европейских институтов, если бы ЕС не приступил к диверсификации, счет за топливо составил бы около 475 миллиардов евро.

Обратите внимание! "Таким образом, сокращение зависимости от российского ископаемого топлива позволило ЕС избежать дополнительных расходов примерно на 278 миллиардов евро", – подчеркнул источник издания. Уже по итогам 2023 года доля российских поставок упала до ничтожных 6% от общих энергетических расходов Евросоюза. Это прямой удар по бюджету агрессора, который стремительно теряет свой самый богатый рынок сбыта.

При чем здесь Дональд Трамп и его громкие заявления

Обнародованная официальная статистика преследует еще одну важную цель – она развенчивает политические манипуляции в преддверии выборов в США. В частности, реальные цифры прямо опровергают недавнее заявление кандидата в президенты Дональда Трампа. Он публично утверждал, что Европа якобы потратила на российские энергоносители целых 250 миллиардов долларов за этот период, пытаясь дискредитировать усилия ЕС.

Напоминаем! Энергетическое противостояние между Брюсселем и Москвой продолжается с первых дней полномасштабного вторжения, когда Россия попыталась шантажировать Европу "газовым вентилем". Тогда цены на "голубое топливо" подскочили на 140%, а дизельное топливо подорожало вдвое. Как мы сообщали ранее, Еврокомиссия официально пообещала свести импорт российского газа к нулю уже к концу 2027 года.

В то же время ситуация на рынке остается неоднозначной. Накануне полного эмбарго европейские трейдеры пытаются заполнить хранилища, поэтому ЕС потратил рекордные 7,3 миллиарда евро на российский арктический СПГ всего за восемь месяцев 2026 года. Чтобы компенсировать эти финансовые потоки агрессора и поддержать украинскую экономику, Европа планирует использовать замороженные активы РФ для покрытия дефицита нашего госбюджета в 2027 году. Для рядовых украинцев это означает гарантию выплаты пенсий и зарплат бюджетникам без риска разрушительной гиперинфляции.