Скидка на коммунальные для УБД: сколько нужно платить за газ

Украинские военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, могут пользоваться рядом государственных льгот. В частности, для них предусмотрены скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе и за газ.

Какие есть скидки на оплату газа для УБД?

Однако чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо собрать пакет документов и подать заявление. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Защитники, которые сейчас защищают или защищали Украину, имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", 75% скидки предусмотрено:

на квартплату;

на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия и т.д.) в пределах средних норм потребления;

на стоимость топлива для лиц, проживающих в домах без центрального отопления и тому подобное.

Однако скидка начисляется не на всю площадь жилья, а только в пределах установленных норм. Это 21 квадратный метр на каждого человека, который постоянно проживает в доме и имеет право на льготу, а также дополнительно 10,5 квадратных метров на семью, даже если в ней есть люди без права на скидку.

Для семей, в которых все члены являются нетрудоспособными, 75% скидка на газ для отопления начисляется по увеличенной норме площади, а именно в двойном размере: 42 квадратных метра на каждое льготное лицо и дополнительно 21 квадратный метр на семью.

Обратите внимание! Средства поступают в виде компенсации – сначала льготник платит полную сумму за коммунальные, а затем получает на карточку возмещения. Важно помнить, что задолженность может привести к прекращению начисления льгот.

Как оформить льготы для УБД?