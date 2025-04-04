Какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2025 году

Ежегодно требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет увеличиваются на один год. В 2025 году в Украине продолжается реформирование пенсионной системы, и главным фактором для выхода на пенсию остается страховой стаж.

Как выйти на пенсию в 60 лет

Сколько стажа надо для пенсии в 60 лет

Именно количество лет, в течение которых уплачивались взносы в Пенсионный фонд, определяет как возраст выхода на пенсию, так и ее размер, сообщает 24 Канал .

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Чтобы выйти на пенсию в 60-летнем возрасте в 2025 году, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Этот минимум растет ежегодно в рамках пенсионной реформы, которая стартовала еще в 2017 году

Если в 2025 году человек не имеет достаточно страхового стажа, он все равно может получить пенсию, но позже:

В 63 года – если стаж составляет от 22 до 31 года;

В 65 лет – если есть от 15 до 21 года стажа.

Чем меньше стажа человек имеет, тем позже он сможет выйти на пенсию.

Если меньше чем 15 лет стажа

Те, кто не имеют хотя бы 15 лет страхового стажа, не имеют права на пенсию по возрасту. Однако они могут претендовать на социальную помощь после 65 лет, размер которой зависит от совокупного дохода семьи.

Кстати! Чтобы избежать потери права на пенсию, можно докупить стаж. В 2025 году один месяц стажа стоит 3 520 гривен, что составляет 44% от минимальной зарплаты (8 000 гривен).