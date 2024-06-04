Сколько энергетических мощностей потеряла Украина и что будет делать правительство

Из-за российских обстрелов Украина потеряла более 9 гигаватт мощностей электроэнергии. В то же время правительство разработало стратегию содействия укреплению энергетической отрасли Украины перед лицом нападений России.

Как планируют укреплять энергетику

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас приоритет – укрепление энергетического сектора после терактов в России.

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Он отметил, что "Укрэнерго" снова вынуждено принимать меры по плановому закрытию потребителей. По его словам, это позволит выиграть время для восстановления и укрепления энергосистемы.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 гигаватт мощностей генерации. Враг и дальше атакует энергетические объекты.

Шмыгаль добавил, что у правительства есть стратегия укрепления энергетического сектора, которая состоит из пяти основных блоков.

В частности, речь идет об усилении противовоздушной обороны Украины, ремонт поврежденной техники, дальнейшее развитие защиты от беспилотников и децентрализацию энергосистем, для чего уже разработан пакет мер и международной поддержки и сотрудничества.

Какой должна быть цена электроэнергии

Другим направлением этой стратегии является энергоэффективность и ответственное использование электроэнергии.

В Минэнерго заявили, что рыночная стоимость 1 киловатт-часа составляет более 7,5 гривен. В то же время действующий тарифный план позволяет проводить необходимые ремонтные работы на энергосистеме.

Средства, полученные энергокомпаниями в результате повышения тарифов, будут направлены на ремонтные кампании и восстановление государственной электроэнергетики.

Национальный тариф станет крупнейшим мероприятием в энергетическом секторе за время независимости, чтобы лучше подготовить энергосистему к зиме, добавить дополнительные мощности и частично восстановить производство электроэнергии в государстве.

Повышение тарифов является вынужденной мерой и единственной причиной является серьезное обесточивание энергосети из-за обстрелов России.

В частности, сильно пострадали теплоэлектростанция госкомпании "Центрэнерго" и гидроэлектростанция "Укргидроэнерго".

Нынешний тариф 4,32 гривны за киловатт-час на население покрывает только расходы на производство и передачу электроэнергии населению.