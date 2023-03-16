Безработица в Украине выросла: на какую помощь могут рассчитывать украинцы

В Украине за последний год резко повысился уровень безработицы. Следовательно, общее количество безработных украинцев достигло более 3 миллионов человек. Однако все они могут рассчитывать на государственную помощь.

Безработица будет сокращаться: насколько это реально

Согласно данным НБУ, в среднем уровень безработицы за 2022 год достиг 25 – 26%. Это 3,2 миллиона человек, которые по определенным причинам не могут войти.

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Поэтому правительство в этом году планирует потратить на пособие по безработице 11,8 миллиарда гривен. В 2022 году эта сумма составляла около 6 миллиардов гривен.

Интересно, что по прогнозам, хотя и будет оставаться еще долго слабым, в результате адаптации к военным условиям.

Однако количество лиц, ищущих работу, превышает количество вакансий. По данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2023 года статус безработного имели 166 тысяч человек, а количество вакансий составило всего 25,9 тысячи единиц.

Какую помощь могут получить безработные от государства

Максимальный размер пособия по безработице по закону военного положения не может превышать размер минимальной зарплаты в Украине.

что в 2023 году уровень минимальной зарплаты составляет

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Денежное пособие по безработице можно получить с первого дня после предоставления статуса безработного и не может превышать 90 календарных дней во время военного положения.

Минимальный уровень пособия для застрахованных лиц, которые в течение 12 месяцев перед регистрацией в Центре занятости имеют страховой стаж менее семи месяцев, составляет 1 тысячу гривен.

Лица пенсионного возраста могут получать выплаты пособия не более 360 календарных дней (также можно получить пособие за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа).

Но стоит запомнить, что выплаты прекратятся в случае, если вы трудоустроитесь, вступите в учебное заведение, приведетесь на срочную службу, будет за границей больше 30 дней.