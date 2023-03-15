Новые правила для получения дополнительных выплат

Напомним, что в феврале 2023 года правительство изменило подход к выплатам военнослужащим. Теперь не все военные смогут получать дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен.

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То есть только те, кто непосредственно выполняет боевые задания, смогут получать эти выплаты. А все остальные будут получать только зарплату.

Кроме того, военнослужащим и дальше будут насчитывать по 100 тысяч гривен. Также появилась еще новая сумма доплаты – 50 тысяч гривен.

В чем разница между доплатами

Обратите внимание, что 100 тысяч гривен получат только те, кто непосредственно находится на линии столкновения;

получат только те, кто непосредственно находится на линии столкновения; 30 тысяч гривен смогут получать те, кто выполняет специальные боевые задания. Для этого есть определенный перечень категорий и задач, но он не публичен.

смогут получать те, кто выполняет специальные боевые задания. Для этого есть определенный перечень категорий и задач, но он не публичен. А 50 тысяч гривен будут выплачивать тем, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

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Военнослужащим в тылу могут вернуть надбавки

Поскольку сейчас не все согласны с тем, что порядок начисления дополнительных выплат изменили, в Верховной Раде предлагают новый законопроект по этому поводу.