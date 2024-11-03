За 500 долларов или евро в ноябре придется платить от 20 тысяч

В ноябре есть вероятность, что курс доллара к гривне может вырасти до 42 гривен за валюту, в то же время максимальная отметка, которой может достичь курс евро, это до более 47 гривен за валюту. Соответственно стоимость 500 долларов и 500 евро изменится.

Курс в ноябре

Как сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в ноябре одним из главных факторов, от которого может зависеть валютный рынок, станет объем макрофинансовой помощи.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что по состоянию на начало октября Украина суммарно получила 69% (то есть более 20 миллиардов долларов) от запланированных на текущий год 37 миллиардов долларов. Именно поэтому наступит время "наверстать", чтобы не возникло дополнительных сложностей с покрытием расходов бюджета.

Как добавляет Лесовой, на межбанке в этом месяце курс может колебаться в пределах 41,2 – 41,8 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,3 – 42 гривны за доллар.

Интересно! Банкир добавляет, что колебания доллара может происходить и в значительно более узком промежутке, а именно 41,5 – 41,9 гривны.

В то же время евро будет колебаться в пределах 45,3 – 47,3 гривны на межбанке, а на наличном рынке – в пределах 45,5 – 47,8 гривны за евро.

Сколько будет стоить 500 долларов

Таким образом, стоимость за 500 долларов в ноябре будет колебаться от 20 600 гривен до почти 21 000 гривен.

на межбанке цена будет от 20 600 до 20 900 гривен,

на наличном – от 20 650 до 21 000 гривен.

В то время, как евро будет стоить на много больше – от 22 650 гривен до 23 900 гривен: