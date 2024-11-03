Курс у листопаді

Як повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у листопаді одним із найголовніших факторів, від якого може залежати валютний ринок, стане обсяг макрофінансової допомоги.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що станом на початок жовтня Україна сумарно отримала 69% (тобто понад 20 мільярдів доларів) від запланованих на поточний рік 37 мільярдів доларів. Саме тому настане час "надолужити", аби не виникло додаткових складнощів з покриттям видатків бюджету.

Як додає Лєсовий, на міжбанку цього місяця курс може коливатися в межах 41,2 – 41,8 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,3 – 42 гривні за долар.

Цікаво! Банкір додає, що коливання долара може відбуватися й в значно вужчому проміжку, а саме 41,5 – 41,9 гривні.

Водночас євро буде коливатися в межах 45,3 – 47,3 гривні на міжбанку, а на готівковому ринку – в межах 45,5 – 47,8 гривні за євро.

Скільки коштуватиме 500 доларів

Таким чином, вартість за 500 доларів у листопаді буде коливатися від 20 600 гривень до майже 21 000 гривень.

на міжбанку ціна буде від 20 600 до 20 900 гривень,

на готівковому – від 20 650 до 21 000 гривень.

У той час, як євро буде коштувати на багато більше – від 22 650 гривень до 23 900 гривень: