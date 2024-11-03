Курс в ноябре
Как сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в ноябре одним из главных факторов, от которого может зависеть валютный рынок, станет объем макрофинансовой помощи.
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Напомню, что по состоянию на начало октября Украина суммарно получила 69% (то есть более 20 миллиардов долларов) от запланированных на текущий год 37 миллиардов долларов. Именно поэтому наступит время "наверстать", чтобы не возникло дополнительных сложностей с покрытием расходов бюджета.
Как добавляет Лесовой, на межбанке в этом месяце курс может колебаться в пределах 41,2 – 41,8 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,3 – 42 гривны за доллар.
Интересно! Банкир добавляет, что колебания доллара может происходить и в значительно более узком промежутке, а именно 41,5 – 41,9 гривны.
В то же время евро будет колебаться в пределах 45,3 – 47,3 гривны на межбанке, а на наличном рынке – в пределах 45,5 – 47,8 гривны за евро.
Сколько будет стоить 500 долларов
Таким образом, стоимость за 500 долларов в ноябре будет колебаться от 20 600 гривен до почти 21 000 гривен.
- на межбанке цена будет от 20 600 до 20 900 гривен,
- на наличном – от 20 650 до 21 000 гривен.
В то время, как евро будет стоить на много больше – от 22 650 гривен до 23 900 гривен:
- на межбанке цена будет составлять 22 650 гривен – 23 650 гривен,
- на наличном немного выше – 22 750 – 23 900 гривен.