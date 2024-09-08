Сколько стоит купить страховой стаж в Украине

8 сентября 2024, 14:29
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Автор: Дарья Подвышенная

Источник:

"Правительственный портал"

В Украине украинцы могут легально докупить страховой стаж, если его не хватает. Однако стоит учесть, что даже один год стажа обойдется в достаточно большую сумму.

Сколько стоит страховой стаж

Цены на покупку стажа в 2024 году достаточно высокие. Например, за один месяц страхового стажа нужно будет оплатить минимальный страховой взнос в размере 1 760 гривен.

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Таким образом, за один год стажа придется заплатить 21 480 гривен.

Важно! Пенсионеры имеют возможность самостоятельно выбирать частоту и размер взносов, и эти взносы могут быть сделаны не только за себя, но и за других лиц.

Купить страховой стаж могут:

  • Лица, которые проживают за границей, но планируют получать пенсию в Украине.
  • Люди предпенсионного возраста, которые имеют недостаточный страховой стаж для получения пенсии.
  • Лица с низким уровнем официального дохода, которые желают увеличить размер своей пенсии в будущем.