Сколько стоит купить страховой стаж в Украине

В Украине украинцы могут легально докупить страховой стаж, если его не хватает. Однако стоит учесть, что даже один год стажа обойдется в достаточно большую сумму.

Сколько стоит страховой стаж

Цены на покупку стажа в 2024 году достаточно высокие. Например, за один месяц страхового стажа нужно будет оплатить минимальный страховой взнос в размере 1 760 гривен.

Читайте также Информация для пенсионеров: ожидать ли индексацию пенсии этой осенью

Таким образом, за один год стажа придется заплатить 21 480 гривен.

Важно! Пенсионеры имеют возможность самостоятельно выбирать частоту и размер взносов, и эти взносы могут быть сделаны не только за себя, но и за других лиц.

Купить страховой стаж могут: