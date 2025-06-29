Сколько денег можно иметь при пересечении границы: нормы для украинцев

При пересечении границы действуют четкие правила относительно суммы наличных, которую можно провозить. Какие ограничения установлены для украинцев в 2025 году, читайте далее.

Сколько денег можно вывезти из Украины

Украинцы имеют право перевозить через границу наличные и банковские металлы. Максимальная сумма, которую можно провезти без декларирования, не должна превышать 10 000 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на таможенную службу.

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По курсу НБУ по состоянию на 26 июня это 483 200 гривен. В то же время если через границу пересекает семья из нескольких человек, лимит суммы увеличивается пропорционально количеству членов семьи.

Например! Для двух взрослых и одного ребенка без декларации разрешено перевозить до 30 000 евро (примерно 1 449 600 гривен).

Что делать, если нужно вывезти более 10 тысяч евро

В случае превышения лимита свыше 10 000 евро евро необходимо оформить таможенную декларацию. Декларировать надо в письменной форме такие ценности:

валюту Украины, иностранную валюту и банковские металлы на сумму от 10 000 евро и более;

платежные документы и ценные бумаги (акции, облигации, долговые расписки, аккредитивы, чеки, банковские приказы, депозитные сертификаты) с суммарной фактурной стоимостью более 10 000 евро.

В то же время закон не устанавливает никаких ограничений по максимальной сумме или стоимости валютных ценностей, которые можно вывозить из Украины.