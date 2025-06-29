Сколько денег можно иметь при пересечении границы: нормы для украинцев
- Украинцы могут перевозить через границу до 10 000 евро через границу евро без декларирования, а семьи могут увеличивать эту сумму пропорционально количеству членов.
- Для вывоза более 10 000 евро необходимо оформить таможенную декларацию, но закон не ограничивает максимальную сумму валютных ценностей для вывоза.
При пересечении границы действуют четкие правила относительно суммы наличных, которую можно провозить. Какие ограничения установлены для украинцев в 2025 году, читайте далее.
Сколько денег можно вывезти из Украины
Украинцы имеют право перевозить через границу наличные и банковские металлы. Максимальная сумма, которую можно провезти без декларирования, не должна превышать 10 000 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на таможенную службу.
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По курсу НБУ по состоянию на 26 июня это 483 200 гривен. В то же время если через границу пересекает семья из нескольких человек, лимит суммы увеличивается пропорционально количеству членов семьи.
Например! Для двух взрослых и одного ребенка без декларации разрешено перевозить до 30 000 евро (примерно 1 449 600 гривен).
Что делать, если нужно вывезти более 10 тысяч евро
В случае превышения лимита свыше 10 000 евро евро необходимо оформить таможенную декларацию. Декларировать надо в письменной форме такие ценности:
- валюту Украины, иностранную валюту и банковские металлы на сумму от 10 000 евро и более;
- платежные документы и ценные бумаги (акции, облигации, долговые расписки, аккредитивы, чеки, банковские приказы, депозитные сертификаты) с суммарной фактурной стоимостью более 10 000 евро.
В то же время закон не устанавливает никаких ограничений по максимальной сумме или стоимости валютных ценностей, которые можно вывозить из Украины.