Скільки грошей можна вивезти з України

Українці мають право перевозити через кордон готівку та банківські метали. Максимальна сума, яку можна провезти без декларування, не має перевищувати 10 000 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на митну службу.

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За курсом НБУ станом на 26 червня це 483 200 гривень. Водночас якщо через кордон перетинає сім’я з кількох осіб, ліміт суми збільшується пропорційно кількості членів родини.

Наприклад! Для двох дорослих і однієї дитини без декларації дозволено перевозити до 30 000 євро (приблизно 1 449 600 гривень).

Що робити, якщо потрібно вивезти понад 10 тисяч євро

У разі перевищення ліміту понад 10 000 євро необхідно оформити митну декларацію. Декларувати треба у письмовій формі такі цінності:

валюту України, іноземну валюту та банківські метали на суму від 10 000 євро і більше;

платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати) із сумарною фактурною вартістю понад 10 000 євро.

Водночас закон не встановлює жодних обмежень щодо максимальної суми або вартості валютних цінностей, які можна вивозити з України.