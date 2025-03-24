Сколько надо злотых, чтобы купить 100 долларов сегодня

Курс доллара США к злотому остается стабильным. Изменений в этом соотношении почти не происходит.

Какой курс доллара к злотому

После выходных весомых колебаний на валютном рынке также не произошло. Сейчас 1 доллар США по среднему банковскому курсу, это примерно 3,73 злотого, пишет 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В обменниках ситуация несколько иная, 1 доллар США равен ориентировочно – 3,84 злотого. В платежных системах сейчас ситуация такая:

если обмен осуществляется в Visa – 4,11 злотого за доллар США;

в Mastercard – 4,11 злотого за доллар США.

Сколько злотых сегодня можно получить за 100 долларов

если обмен осуществляется в банке, то за 100 долларов США можно получить 372,46 злотого;

при обмене 100 долларов США в обменнике можно выручить – 383,80 злотого;

через Visa – 411,02 злотого;

через Mastercard – 410,80 злотых.

За сколько злотых сегодня можно купить 100 долларов