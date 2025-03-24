24 марта, 10:05
Сколько надо злотых, чтобы купить 100 долларов сегодня
Основні тези
- Курс доллара США к злотому стабильный.
- Для покупки 100 долларов в банке нужно около 402,40 злотых, в обменнике – 388,32 злотого, через Visa или Mastercard – 416,7 злотого.
Курс доллара США к злотому остается стабильным. Изменений в этом соотношении почти не происходит.
Какой курс доллара к злотому
После выходных весомых колебаний на валютном рынке также не произошло. Сейчас 1 доллар США по среднему банковскому курсу, это примерно 3,73 злотого, пишет 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В обменниках ситуация несколько иная, 1 доллар США равен ориентировочно – 3,84 злотого. В платежных системах сейчас ситуация такая:
- если обмен осуществляется в Visa – 4,11 злотого за доллар США;
- в Mastercard – 4,11 злотого за доллар США.
Сколько злотых сегодня можно получить за 100 долларов
- если обмен осуществляется в банке, то за 100 долларов США можно получить 372,46 злотого;
- при обмене 100 долларов США в обменнике можно выручить – 383,80 злотого;
- через Visa – 411,02 злотого;
- через Mastercard – 410,80 злотых.
За сколько злотых сегодня можно купить 100 долларов
- для приобретения 100 долларов США в банке придется потратить примерно 402,40 злотых;
- чтобы купить 100 долларов США в обменнике нужно ориентировочно – 388,32 злотого;
- через Visa – 416,67 злотого;
- через Mastercard – 416,67 злотого.